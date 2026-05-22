Эксперты рассказали, что лучше покупать в Казани – студию или однушку

Студии и микростудии остаются наиболее доступным вариантом жилья в Казани, однако для долгосрочного проживания и стабильного арендного дохода эксперты советуют выбирать полноценные однокомнатные квартиры. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» и участники рынка недвижимости.

По данным сервиса, самое бюджетное предложение среди студий в новостройках Казани сейчас оценивается в 3,8 млн рублей – речь идет о квартире площадью 20 кв. м.

На вторичном рынке можно найти еще более доступные варианты. Например, студию площадью 11 кв. м продают за 2,2 млн рублей.

Эксперты отмечают, что компактные форматы чаще выбирают покупатели первого жилья или те, кто ограничен в бюджете. При этом для семей и тех, кто рассчитывает жить в квартире длительное время, более рациональным вариантом остается однокомнатная квартира.

«Студия – это жилье на 3–5 лет, а потом встанет вопрос ее продажи. Это жилье «одинокого волка». Поэтому, если есть возможность выйти из этого бюджета хоть как-то, конечно, лучше приобрести квартиру побольше», – рассказала «Татар-информу» член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

Эксперт агентства недвижимости «Флэт» Борис Мирошник отметил, что выбор между студией и «однушкой» зависит от целей покупки, бюджета и планов на будущее.

«Выбор между студией и однокомнатной квартирой зависит от целей покупки, бюджета и планов на будущее. Для семей, которые рассматривают жилье для долгосрочного проживания, а также для инвесторов, ориентированных на стабильную долгосрочную аренду, чаще предпочтительнее полноценные однокомнатные квартиры. При этом студии и микростудии остаются выгодным вариантом для первого жилья или краткосрочных инвестиций», – сказал собеседник информагентства.

