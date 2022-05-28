Эксперты прокомментировали проведение в Татарстане русского народного праздника «Каравон»

Эксперты Татарстана прокомментировали проведение в республике русского народного праздника «Каравон». Сегодня он уже в 30-й раз прошел в селе Никольское Лаишевского района РТ.

Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров назвал «Каравон» «уникальной возможностью познакомиться с многогранной и многовековой русской культурой, найти что-то по своей душе и обрести новых друзей». По его оценке, представители молодежи республики, принадлежащие к разным народам, «с удовольствием» посещают этот праздник.

«Каждый год программа Каравона меняется, но по-прежнему завораживает», — заметил общественник. Он уверен, что это событие привлекает аудиторию не только возможностью провести приятно время, но и шансом «погрузится глубже в культуру русского народа, получить вдохновение и почувствовать себя частичкой чего-то масштабного».

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и заместитель председателя Общественной палаты РТ Гульзада Руденко в свою очередь подчеркнула: «Мы очень рады и горды тем, что культурная политика руководства Республики Татарстан имеет настолько насыщенную межнациональную повестку. Среди ярких фольклорных фестивалей <…> Каравон, безусловно, занимает одно из важных мест как старорусский фольклорный праздник с почти пятивековой историей».

Руденко упомянула татарский праздник плуга Сабантуй и другие фольклорные праздники: кряшенский Питрау, удмуртский Гырон Быдтон, марийский Семык, чувашский Уяве и традиционная русская Масленица. «Елабуга и Елабужский государственный музей-заповедник вносят особую лепту в этот праздничный календарь, возродив и сохраняя двухвековые традиции Спасской ярмарки, которую мы ежегодно проводим в первые выходные августа», — добавила она, вписав локальное городское мероприятие в общереспубликанский контекст.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ и член Российской ассоциации политических наук кандидат политических наук Зоя Силаева напомнила, что «народная культура является основой каждого этноса». «Знание основ народной жизни, обрядов, традиций, литературы и искусства помогает воспитывать интерес и уважение к родной культуре других народов и является одной из сторон воспитания человеческой культуры», — сказала она.

По оценке Силаевой, в Татарстане «созданы все условия для поддержания и развития всего многообразия национальных культур народов, проживающих на ее территории». Каждый год в республике проводится около 500 этнокультурных мероприятий. Сам «Каравон» она сочла «визитной карточкой Лаишевского района в области традиционной русской культуры».

Политолог Анастасия Исаева, заместитель председателя Общественной палаты РТ, охарактеризовала праздник в Лаишевском районе как «событие яркое, красочное и долгожданное». «<…> в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России этот день приобретает особенный смысл», — пояснила она.

Обратила внимание Исаева и на объявленный в РФ Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Вспомнил о нем и советник ректора КИУ имени В. Г. Тимирясова по стратегическим инициативам — доктор философских наук, профессор Олег Агапов. «Одним из интересных субъектов в плане развития межнациональных отношений выступает Республика Татарстан, где за 1990–2000-е годы сложилась своя система реализации гражданских инициатив», — уверен он.

«Для многих в республике Каравон — это гуманитарная площадка живого общения различных поколений, социальная институция, позволяющая наращивать спектр этнокультурных практик», — заключил эксперт.

Тридцатый по счету «Каравон» объединил более 170 коллективов и свыше 150 мастеров-ремесленников. На мероприятии выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.