Рустам Минниханов: «Благодаря Каравону были возрождены многие традиционные умения»

Русский народный праздник «Каравон» в этом году в 30-й раз прошел в селе Никольское Лаишевского района РТ. Мероприятие уже традиционно посетила делегация во главе с президентом Рустамом Миннихановым. О том, как за 30 лет русский праздник стал брендом Татарстана и что сделано в районе к юбилею проекта – в репортаже «Татар-информ».

Русский народный праздник «Каравон» в этом году в 30-й раз прошел в селе Никольское Лаишевского района РТ

Фото: tatarstan.ru

«Плетем даже чокеры»

За пару часов до открытия праздника центральная площадь села Никольское Лаишевского района Татарстана стала быстро наполняться - с разных сторон раздавались весёлые частушки и народные песни, под звуки которых выплясывали ряженые, закручивая в танце приезжих гостей.

Свой ход набирал «Каравон» - традиционный русский праздник, за последние 30 лет ставший одним из брендов Татарстана.

Самыми активными участниками торжества стали самодеятельные творческие коллективы, которые не дожидаясь ни своих выходов на специально оборудованных площадках (коих корреспондент «Татар-информа» насчитал три), ни самого официального открытия, «разогревали» свои голосовые связки и разминались, выплясывая вдоль выстроившихся в ряд лавок.

Самыми активными участниками торжества стали самодеятельные творческие коллективы Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы уже не поем, а все никак не можем дойти до своей сцены – люди просят сфотографироваться, поговорить с ними. Все-таки казак – это не национальность, это крик души. Казаком может стать любой. Мы относимся к волжскому казачьему войску, среди нас много известных казаков - Степан Разин, Емельян Пугачов. Самый известный казак в Башкортостане – Салават Юлаев. А сегодня мы с удовольствием присоединились к народному гулянию», - рассказал руководитель ансамбля казачьей песни «Любо» Евгений Кременсков.

Мастера и мастерицы привлекали внимание обилием рукодельных изделий по доступным ценам. Здесь и деревянные свистульки, и вычурные ложки, и традиционные матрешки, вязаные игрушки в образе персонажей из русского фольклора, - в общем и целом, изделия народно-художественных промыслов мастеров и ремесленников на любой вкус и цвет, а главное - кошелёк.

«Я представляю вологодское кружево – цепную технику плетения. Это и воротнички, и жилеты, и жабо, и галстуки, и салфетки, и многое другое. Продукция недешевая, не все ее могу себе позволить. Но находятся любители кружева, настоящие ценители. Кто-то интегрирует их и в современные одежды – мы плетем даже чокеры», - рассказала потомственная кружевница Елена Флюр – девушка, чей род занимается этой деятельностью еще с XVII века.

Мастера и мастерицы привлекали внимание обилием рукодельных изделий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ближе к обеду стали наполняться прилавки со всевозможными яствами, в большей степени, блюдами русской традиционной кухни. Особняком выстроились прилавки с лаишевской продукцией – чай, мед, сыры, рыба, утка, и даже консервы. Все это особенно привлекло гостей из других регионов России.

«Совершенно случайно оказались на этом празднике в прошлом году – приехали к друзьям, которые привезли нас на своей машине. Такого масштабного праздника с русским колоритом не видели нигде. Еще тогда твердо решили приехать сюда специально в следующем году, и вот мы здесь. Ищем с супругой для нее аутентичный платок – пока не нашли. Зато купили утку – сегодня приготовим», - рассказала семья Смирновых из Самары.

Для самых ловких и умелых на поляне развернулись русские народные игры. Место стало точкой притяжения детей и подростков. Здесь же провели показательные выступления мастера традиционных русских боевых искусств. Интересно, что в шуточную борьбу не боялись вступить и девушки.

Для самых ловких и умелых на поляне развернулись русские народные игры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каравон стал узнаваемым брендом Татарстана»

Ближе к обеду мероприятие посетили и татарстанские VIP’ы во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Делегацию встретили как полагается у гостеприимного русского народа - с хлебом и солью. Не остались гости и без подарков – всем гостям вручили шарф и бейсболку с символикой «Каравона».

Несмотря на усиливавшийся дождь, делегация с интересом заглянула в «Город мастеров», оценили интерактивную площадку «Молодецкие забавы», «Кузнечный дворик». Участвовать в народных играх Рустам Минниханов не стал, отдав возможность проявить себя молодежи. Зато с интересом взял в руки молоток на «Кузнечном дворике» и сделал одно из восьми отверстий на подкове.

Участвовать в народных играх Рустам Минниханов не стал, зато с интересом взял в руки молоток на «Кузнечном дворике» и сделал одно из восьми отверстий на подкове Фото: tatarstan.ru

Особенно надолго уважаемые гости задержались в «Русском подворье», где впервые проходил фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Резное совершенство». Финалисты конкурса – мастера-ремесленники по художественной обработке дерева соревновались в скоростной резьбе по дереву, изготовлении скульптур, ложкарном мастерстве и лозоплетении.

«Именно поэтому Каравон становится точкой притяжения не только жителей республики, но и других регионов. Благодаря проведению «Каравона» были возрождены многие традиционные умения, которые сегодня передаются и молодому поколению. Хотелось бы, чтобы праздник продолжал развиваться и крепнуть», - поделился мнением Рустам Минниханов.

«Каравону» более 300 лет. Издревле он отмечался как престольный праздник День святого Николая Чудотворца в мае в течение трех дней. В самом начале праздника всегда проводилась церковная служба в местном храме. По завершении службы крестьяне шли домой к праздничным столам. После чего на улице устраивали гулянья и хоровод. По старинной традиции участники хоровода держась за мизинцы, ходили «утиным» шагом, то уменьшая, то увеличивая круг, вращая его «по солнцу».

Рустам Минниханов: «Благодаря проведению «Каравона» были возрождены многие традиционные умения, которые сегодня передаются и молодому поколению» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это действие и разыграли участники фестиваля у входа на главную сцену. Они сумели вовлечь в это действие и Рустама Минниханова, который с радостью присоединился к древнему обряду.

Взяв слово на официальном открытии, Рустам Минниханов подчеркнул, что «Каравон» является первым в череде традиционных национальных праздников. «После него уже идут и марийский, и чувашский, и татарский традиционные праздники. «Каравон» стал узнаваемым брендом нашей республики», - заметил Президент РТ.

Он поблагодарил всех участников проекта - более 170 коллективов, более 150 мастеров народного ремесла. Не остались без внимания и организаторы праздника, руководство района, ставшие инициативной группой проведения старинного праздника.

Президент поблагодарил всех участников проекта - более 170 коллективов, более 150 мастеров народного ремесла. Не остались без внимания и организаторы праздника, руководство района Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Русская культура - это основа нашей страны. И я искренне благодарен за этот красивый праздник», - сказал он.

Капитально отремонтирован Дворец культуры, который не трогали 20 лет

Слово взял и Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов, который заметил, что никакая погода не может препятствовать проведению «Каравона», который проходит испокон веков.

«Сегодня здесь присутствуют живые носители традиций, которые также передают свои умения и знания, как и их старшее поколение когда-то. Мы гордимся, что наше село стало центром проведения «Каравона». Мы будем развивать инфраструктуру села для масштабирования праздника», - заметил он.

Он выразил слова благодарности Минниханову за то, что еще на прошлом Каравоне он дал поручение капитально отремонтировать Дворец культуры, ремонтные работы в которым не проходили около 20 лет.

Ильдус Зарипов: «Никакая погода не может препятствовать проведению «Каравона», который проходит испокон веков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На обновление учреждения было направлено 85,5 млн рублей, проектно-изыскательные работы обошлись в 1,2 млн рублей. Проведен ремонт входной вестибюльной группы с помещениями охраны, зрительного зала с эстрадой на 172 места, санузлов для зрителей, комнат уборочного инвентаря, гримерной, костюмерной, двух методических комнат, артистической, АТС, туалета для людей с ограниченными возможностями.

На втором этаже отремонтированы творческая мастерская, репетиционный зал, кабинеты костюмерной, библиотеки, санузла и душевой.

Еще одним подарком уже федерального уровня к 30-летнему юбилею «Каравона» стали очистка и дноуглубление озера в селе Никольское на сумму 54 млн рублей. В следующем году планируется провести ремонт в Храме святителя Николая Чудотворца. Обновление будет проведено за счет пожертвований, в том числе частных компаний.