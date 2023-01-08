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Ру Тат
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Экономика
8 января 2023  11:25

Эксперты предрекли скидки на вторичное жилье в России на фоне снижения числа покупателей

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Вторичное жилье в России в ближайшее время подешевеет, поскольку на рынке предложение превышает спрос, пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. По его мнению, эта ситуация на какое-то время сохранится, однако в феврале спрос на жилье могут «подогреть» покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации.

Сейчас средний дисконт при продаже вторичных квартир в России держится на уровне 5,9–6%, отметил эксперт. При этом собственники все же пока не готовы снижать цену в объявлениях, надеясь продать свои квартиры подороже.

«Привлекательны для приобретения сейчас квартиры, которые собственники хотят срочно продать, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за того, что боятся дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости. В этом случае дисконт может доходить до 20–25%», – отметил он, добавив, что чаще всего такими предложениями интересуются частные инвесторы. После покупки квартир они делают в них ремонт и продают уже с наценкой, имея с одного объекта доходность на уровне 20–25%.

Подробное о том, какой будет ситуация на рынке недвижимости Татарстана в 2023 году по мнению экспертов, читайте в материале «Татар-информа».

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