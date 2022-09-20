Эксперты после «Добро.Конференции»: Молодежь РТ через помощь становится единым целым

В Казани прошла «Добро.Конференция», ключевым моментов которой стала презентация франшизы «Добро.Центр». Это событие оценили татарстанские специалисты, занимающиеся работой с молодежью.

Председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров заметил, что такие мероприятия «позволяют не просто ознакомиться с законодательством в социальной сфере, но и обменяться опытом, а также наметить совместные проекты для дальнейшего сотрудничества».

По мнению общественника, большой интерес к событию подтверждает необходимость проведения подобных встреч. «Особенно это важно в молодежной среде, поскольку через социальное служение, через поддержку и взаимопомощь мы можем воспитать нравственное, грамотное и достойное поколение, которое будет строить страну дальше», — предположил он.

Кадыров также сослался на опыт возглавляемой им Молодежной ассамблеи народов РТ. Активисты разных национальностей помогают землякам адаптироваться к новым условиям жизни и учить русский язык, а также привлекают к участию в различных культурно-массовых мероприятиях. «Таким образом, многонациональная молодежь республики через помощь становится единым целым и показывает хороший пример для других ребят», — резюмировал он.

Заместитель главы Общественной палаты Татарстана, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин в свою очередь обратил внимание на то, что «Добро.Центры» занимаются столь необходимым развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты. «Это бесплатная франшиза федерального масштаба», — подчеркнул он.

По словам эксперта, «Добро.Центр», предоставляет региональным центрам общественного развития бесплатные ресурсы и инструменты для развития, и перед франчайзи открывается множество возможностей. Кроме того, чтобы полезные знания были доступными, создан «Добро.Университет». На этой площадке размещены 54 бесплатных образовательных курса: от основ добровольчества до продвижения социальных проектов.

«Платформа добрых дел ДОБРО.РФ помогает не упустить из виду важные новости события волонтерского сообщества. Это площадка для волонтеров, активистов и всех тех, кто делает что-то хорошее. На платформе каждому найдется проект по душе <…>», — также отметил он.

Анастасия Исаева, которая тоже является заместителем главы ОП РТ, сказала, что прошедшая в Казани конференция «станет органичным продолжением традиций укрепления, усиления и развития некоммерческого сектора».

«В нашей республике объединение людей в сообщества в интересах гражданского общества — традиция, идущая из поколения в поколение. Жители Татарстана очень активные и небезучастные. Это было продемонстрировано не раз <…>», — убеждена она.

Соответственно, подобные события, по ее мнению, помогают найти единомышленников, расширить кругозор и проработать дополнительные механизмы для развития своей НКО. К тому же на одной площадке встречаются представители общественности и органов власти, что способствует диалогу между ними.