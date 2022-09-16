Создать франшизу добра по всей России: в Казани стартовала «Добро.Конференция»

В Казани стартовала «Добро.Конференция». Ее участниками стали представители волонтерского движения со всей страны, которые выразили желание стать частью франшизы «Добро.Центр». Она призвана создать единую систему волонтёрских объединений, а также распространить лучшие практики добровольчества. Участников поприветствовал Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Мы очень рады, что после встречи в Москве организаторы волонтерского движения страны собрались в Казани. Это честь и большая ответственность. Я приветствовал их от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, рассказал о деятельности Правительства республики. Участники конференции ознакомятся с работой волонтерского движения РТ, Молодежного парламента, Общественной палаты нашего региона. Добровольчество — это обоюдно нужная работа. Сами волонтеры через оказание помощи нуждающимся получают определенное воспитание, плохими они уже не станут. А от тех, кто получил помощь волонтеров, мы постоянно получаем письма с благодарностями добровольцам», — заявил Фарид Мухаметшин.

Глава татарстанского парламента также подчеркнул, что особую роль добровольческое движение сыграло во время пандемии коронавируса, когда волонтеров стало заметно больше, а их работа была систематизирована.

«Добро.Конференция» была корпоративным мероприятием Ассоциации волонтерских центров, но в этом году была поддержана Республикой Татарстан, добавил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Когда мы открыли регистрацию на конференцию, то планировали собрать порядка 500 участников, однако нам пришло более 1200 заявок от разных организаций, которые хотели бы стать центрами общественного развития добровольчества. Сегодня здесь находятся те, кто станет первыми в этом направлении в стране», — заметил Метелев.

На конференции организаторам добровольческого движения презентуют передовую социальную франшизу «Добро.Центр» и расскажут про функционал платформы ДОБРО.РФ.

Франшиза «Добро.Центр» — это сеть учреждений по всей стране, призванная координировать добровольческую деятельность. Туда смогут обратиться как нуждающиеся в помощи, так и активисты со своими проектами за поддержкой, пояснил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Задача этой „Добро.Конференции“ — обсудить и сформировать идеальную модель взаимодействия добровольцев, волонтерских центров, коммерческих структур, образовательных организаций и так далее, чтобы имеющиеся федеральные ресурсы были доступны на муниципальном уровне», — уточнил министр.