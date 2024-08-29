Эксперты поделились мнением насчет гранта Татарстану на создание общественных пространств

Эксперты из Татарстана прокомментировали новость о выделении Татарстану гранта на 579,6 млн рублей на создание общественных пространств. Их слова опубликованы на сайте «Экспертного клуба».

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что 7 заявок от Татарстана — Свияжск, Чистополь, Иннополис, Агрыз, Арск, Менделеевск и Зеленодольск — выиграли во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги подвели на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Сумма федерального гранта на реализацию проектов составила 579,6 млн рублей. Обновленные общественные пространства появятся в республике уже в 2025-2026 гг.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина). В нем участвуют малые города с численностью населения до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, комментируя эту новость, сказал, что россиянам в независимости от города проживания важно иметь доступ к качественной инфраструктуре и сервису.

«Победа в гранте на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях - это возможность создать еще один центр притяжения для людей и этим обязательно нужно воспользоваться, потому что от того, насколько качественной является инфраструктура, зависит в том числе и привлекательность наших городов и районов. Мы нередко говорим о привлечении кадров в такие места, но тут надо помнить, что при переезде специалисты оценивают не только размер предлагаемой заработной платы, но и комфорт и удобство местности. Поэтому считаю, вместе с социальными объектами важно ремонтировать и строить еще и новые дворовые площадки, парки и скверы - в общем все, что улучшает качество жизни людей», - сказал он.

Спикер также поздравил Татарстан с еще одним прекрасным результатом и пожелал успешной реализации грантов во благо жителей.

«Учитывая, какие уникальные и современные общественные пространства созданы в Казани, уверен, у республики все получится!»,- подчеркнул Топилин.

Член Общественной Палаты Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, в свою очередь, отметила, что семь побед в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – это не просто цифры. По ее словам, такой результат - это отражение того, как в Татарстане подходят к развитию городов и какое внимание уделяют качеству жизни людей.

«Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал: горожане должны быть в центре этих изменений, их мнение должно быть услышано. И в Татарстане эту идею реализуют на практике! Грантовая поддержка проектов по благоустройству – это не просто финансовая помощь, это возможность для людей стать соавторами своей будущей среды обитания. В Татарстане понимают, что комфортная городская среда – это не только красивые парки и скверы. Это еще и создание условий для развития творческого потенциала людей, для привлечения инвестиций, для того, чтобы людям было интересно жить и работать в своем городе», - сказала Павлова.

По ее мнению, именно поэтому в республике реализуются такие важные проекты, как:

Иннополис – город, который становится центром притяжения для IT-специалистов и инноваторов.

Обновление старых промышленных площадок и открытие новых производств.

«Наш двор» – программа, которая преображает дворовые территории и делает их более комфортными и безопасными.

Создание творческих пространств и поддержка креативных индустрий.

«Так что, работа по данному направлению в республике идет серьезная. Татарстан – это регион, который делает ставку на долгосрочную стратегию развития, и это приносит реальные плоды!», - сказала в завершении Заслуженный тренер России.

Профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной детальности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова от себя добавила, что образ города оказывает значительное влияние на формирование повседневных практик жителей. Город является для молодежи и других социальных групп социальной средой, в котором они могут создавать новую реальность посредством развития привлекательных для себя форм общественной жизни, считает спикер.

«Подобное проектирование собственного социального пространства невозможно без созданных условий, позволяющих жителям творчески самовыражаться и вносить вклад в развитие окружающего пространства. Гранты, субсидии и другие формы поддержки, направленные на поддержку общественных инициатив, в результате которых преображаются городские локации – это необходимость в современных условиях», - говорит она.

Спикер также поздравила победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Еще своим мнением на счет выделенного гранта поделился руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов.

«В российских малых городах (до 50 тыс. жителей) живет более 10% населения страны — около 16 млн человек. И, к сожалению, население малых городов в последние десятилетия сокращается, хотя жизнь там может быть более комфортной и спокойной, чем в мегаполисах. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды дает возможность делать малые города привлекательными для жизни, туризма и бизнеса. Также Всероссийский конкурс проектов решает важную задачу по закреплению молодежи в городе за счет создания комфортной городской среды, развития креативных и общественных пространств, развития малого и среднего бизнеса. Примером консолидированных усилий местных жителей, власти и бизнеса стали выигравшие конкурс города Республики Татарстан: Свияжск, Чистополь, Иннополис, Агрыз, Арск, Менделеевск и Зеленодольск», - сказал он.

Фазылов добавил, что интерес к городам, выигравшим в конкурсе, включает несколько составляющих: здесь сохранилась историческая часть, здесь жили и творили люди, которые внесли вклад в развитие республики и нашей страны, в городе очень активные сообщества, помогающие позиционировать город как культурный центр.

«Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды даст импульс в развитии наших малых городов и сделает Татарстан еще более привлекательным для проживания и работы!», - сказал в завершении спикер.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов также прокомментировал новость о гранте.

«Я являюсь давним поклонником формы поддержки любых начинаний через гранты. В отличие от дотаций и субсидий грант и конкурсная основа предполагают преактивную позицию человека, площадки, территории. Я даже со своими детьми стараюсь «играть в гранты», когда маленький человек имеет свое собственное видение ситуации, изначально на голом энтузиазме погружается в тему, сам доходит до сути, и лишь на последнем этапе дело получает родительское финансирование», - сказал он.

В этой форме, по словам Глухова, самое классное как раз «инициатива снизу», отказ от обираловки и учет ситуации на земле.

«Это снижает в целом в стране элемент ручного управления, при котором чиновник в далекой Москве на калькуляторе высчитывает, сколько и для чего нужно шурупов и гаек в парке на другом краю карты. Такой инициативный подход всегда эффективнее, никто, кроме жителей территории, не знает, как им лучше, особенно если эти жители сами все посчитали, определили, взвесили и им нужно только адресно финализировать проект», - говорит он.

Во всех без исключения городах сам Глухов бывал лично и относительно недавно.

«Центры городов приведены в порядок, везде внедрены не типовые, а специфичные решения, учитывающие ландшафт и другие особенности местности. В небольших населенных пунктах РТ заметно развитие. Это очень радует. Радует и то, что люди не находятся на обочине этих процессов и в большинстве случаев гармонично используют новые возможности», - сказал он.