Эксперты: Перебои работы Starlink увеличивают потери ВСУ в живой силе

Перебои работы спутникового интернета Starlink на территории Украины, продолжающиеся в последние недели, стали серьезной проблемой для украинских военных. Об этом пишет RT.

Отмечается, что из-за отсутствия своевременных сведений с линии соприкосновения снижается эффективность артиллерийских и ракетных обстрелов ВСУ, также это мешает координации действий различных подразделений и значительно увеличивает потери в живой силе.

Система Starlink разрабатывалась и позиционировалась SpaceX и владельцем компании Илоном Маском как исключительно гражданский проект, однако с начала спецоперации России на Украине все ее мощности были экстренно направлены на обеспечение связи для ВСУ. При этом система успешно работает на украинских военных с марта этого года.

Ранее американский миллиардер обвинил российских военных в попытках уничтожить спутниковую интернет-сеть Starlink на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.