Руc Тат
16+
Экономика 18 декабря 2025 10:24

Эксперты ожидают, что в 2026 году кредитование в России «оживет»

Эксперты ожидают, что в 2026 году кредитование в России «оживет». Об этом «Татар-информу» сообщил аналитик «Финама» Игорь Додонов.

«Мы ожидаем определенного оживления кредитования в следующем году на фоне стабилизации экономической обстановки в стране и ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки. В том числе прирост ипотечных портфелей российских банков может ускорится до 8-10% с предполагаемых 6-7% по итогам 2025 года», – сообщил он.

По мнению Додонова, в этом году темпы роста кредитных портфелей отечественных банков серьезно отстают от показателей 2024-го, хотя в последние месяцы прослеживается определенное ускорение.

«Что касается ипотечного сегмента, то он чувствует себя несколько лучше, чем розничный сегмент в целом, благодаря наличию льготных госпрограмм (семейная ипотека и другие), на которые приходится порядка 80% всех выдач. Выдачи в рамках рыночных ипотечных программ постепенно подрастают, однако остаются довольно умеренными из-за высоких ставок», – сказал эксперт.

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки
#кредитование #ипотечные кредиты
