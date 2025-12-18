Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Завтра совет директоров ЦБ России соберется на заключительное заседание в 2025 году, чтобы принять решение по ключевой ставке. Эксперты поделились с «Татар-информом» своим прогнозом и мыслями о том, что будет со ставкой в 2026 году.





Центробанк пошел на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) только в июне, снизив ставку до 20%. Далее ее поэтапно довели до уровня 16,5%

Что происходило с ключевой ставкой в 2025 году

Этот год страна встретила с ключевой ставкой 21% – рекордный показатель за более чем 20 лет. Первые полгода ключевая ставка оставалась на таком высоком уровне, поскольку регулятор был осторожным и ставил в приоритет борьбу с инфляцией. Центробанк пошел на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) только в июне, снизив ставку до 20%. Далее ее поэтапно довели до уровня 16,5%.

В итоге в декабре средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России составила 15,6%, сообщил Центробанк. В то же время индекс средней ставки по кредитам на «Финуслугах» составил почти 31% годовых.

Ближе к концу года риторика Банка России стала более мягкой на фоне признаков замедления инфляции и охлаждения кредитной активности. При этом регулятор неоднократно подчеркивал, что дальнейшее смягчение ДКП будет аккуратным и будет зависеть от динамики цен, инфляционных ожиданий и состояния бюджета.

Как Центробанк может поступить с ключевой ставкой завтра

Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ключевую ставку снизят. Вопрос только в том, на сколько базисных пунктов.

«Мой прогноз, что члены совета директоров снизят ключевую ставку на 1–1,5% в эту пятницу и дальше будут тоже потихоньку снижать по 1-1,5%. Инфляция затухает. Покупательская активность снижается. Впервые за 20 лет упала продажа продуктов питания – еды, проще говоря», – отметил в разговоре с «Татар-информом» профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Я жду минимального снижения ставки – ЦБ может показать, что реагирует на снижение цен. Вероятность такого сценария около 70%. И 30% – ставку оставят такой же из-за ожидания роста цен после Нового года», – поделился с «Татар-информом» мнением кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. Он уверен, что пик ставки уже пройден, если только не произойдет что-то экстремальное.

«На заседании 19 декабря, как и в прошлый раз, могут рассматриваться несколько альтернатив (в частности, сохранение ключевой ставки на текущем уровне, ее снижение на 50 или на 100 базисных пунктов (б. п.), но в целом картина складывается в пользу снижения ключевой ставки на 50 б. п., до 16%», – сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что неожиданно быстрое замедление инфляции делает снижение ключевой ставки на завтрашнем заседании гарантированным.

«Банк России может обсуждать шаг от 50 до 150 б. п. Однако накануне повышения НДС и турбулентного закрытия года регулятор, вероятно, выберет более маленький шаг», – сообщила эксперт.

Софья Донец ожидает сбалансированную риторику Банка России по итогам заседания. «Дорога для дальнейшего смягчения останется открытой, но его темпы будут привязаны к прогрессу в инфляции и ожиданиях», – считает она.

Инфляция замедлилась быстрее, чем ожидал Центробанк

Главный аргумент в пользу снижения – замедление инфляции быстрее прогноза Банка России.

«Траектория инфляции складывается ниже годового прогноза ЦБ (вероятно, она будет в диапазоне 6-6,5%, и даже не исключено, что может уйти ниже 6%). По нашему мнению, это практически бесспорный аргумент для продолжения снижения ключевой ставки – в противном случае реальная ключевая ставка будет расти, приводя к избыточному ужесточению денежно-кредитной политики», – приводит аргумент Беленькая.

Ранее в базовом прогнозе ЦБ на декабрь рассматривались два основных варианта – оставить ключевую ставку на уровне 16,5% или снизить ее до 16%. Однако если инфляция окажется ниже ожидаемой, регулятор может обсудить и более заметное снижение ставки – например, сразу на 100 б. п., считает Беленькая. Но это маловероятно из-за преобладающих проинфляционных рисков.

Беленькая считает, что бизнесу нужно обратить внимание не столько на предстоящее решение, сколько на настрой ЦБ – готов ли он продолжать ключевую ставку.

«Основная коммуникационная нагрузка должна содержаться в сигнале, риторике релиза и пресс-конференции», – обратила внимание Беленькая.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака высказал мнение, что сигнал регулятора будет однозначным: «Центробанк силен и держит руку на пульсе».

«Если инфляция будет устойчиво снижаться, то и ставку снизим. Борьба с инфляцией остается главным приоритетом ЦБ, несмотря ни на что», – сказал Кульбака «Татар-информу».

Что будет с кредитами

В этом году кредитные ставки снижаются вместе с ключевой ставкой ЦБ, но все равно остаются высокими, сообщил «Татар-информу» аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Причины замедлившегося кредитования – это долги у компаний и населения и более жесткие требования к банкам. В итоге банки наращивают кредитные портфели заметно слабее, чем в прошлом году, хотя в последние месяцы рост немного ускорился, констатировал Додонов.

«Что касается ипотечного сегмента, то он чувствует себя несколько лучше, чем розничный сегмент в целом, благодаря наличию льготных госпрограмм (семейная ипотека и другие), на которые приходится порядка 80% всех выдач. Выдачи в рамках рыночных ипотечных программ постепенно подрастают, однако остаются довольно умеренными из-за высоких ставок», – сообщил эксперт.

В следующем году ожидается, что кредитование «оживет» – на фоне более стабильной экономики и ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки, полагает Додонов.