Эксперты отмечают снижение цен на вторичное жилье в России

На крупнейших рынках страны в условиях ограниченного спроса снижаются цены на недвижимость. В среднем за месяц квартиры подешевели на 0,1%, растет количество ипотечных сделок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 ключевых рынках России, среди которых 16 городов-миллионников, в июле составила 121,4 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 0,1% ниже, чем в июне, пишет издание со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика». Вместе с тем в компании «Этажи» среднюю стоимость вторичного жилья в России в целом оценивают в 93,1 тыс. рублей за 1 кв. м, за месяц этот показатель сократился на 0,5%.

«Татар-информ» ранее сообщал, что в Казани по итогам июля впервые за три месяца снизились цены на жилье в новостройках. При этом падение стоимости жилья затронуло лишь два района столицы Татарстана: в Вахитовском районе она снизилась почти на 2,7%, до 169 тыс. рублей за кв. м, а в Советском – на 1,5%, до 165 тыс. рублей за кв. м.