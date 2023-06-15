Эксперты оценят повреждения и безопасность дома на Чехова, который горел накануне

Эксперты проведут оценку состояния дома в центре Казани, в котором накануне случился крупный пожар, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Ночью и утром в доме работали сотрудники МЧС и Следственного комитета. Сейчас необходимо установить причину возгорания и окончательно убедиться, что дом безопасен, говорится в сообщении.

Фото: © мэрия Казани

Большая часть эвакуированных жителей отправились ночевать к родным и близким, 12 человек предпочли остановиться в гостинице «Кварт».

Сегодня специалисты выйдут на объект, чтобы оценить повреждения и дать предварительное заключение по дому. Также сегодня эксперты постараются оценить сроки ремонта кровли и подъездов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к выяснению причин пожара привлекаются дознаватели федерального Госпожнадзора и специалисты Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по РТ. Отрабатываются все версии.

После того, как дом признают безопасным, в него будет подана вода и электричество, а жители смогут вернуться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что крупный пожар случился в доме на Чехова. Для жильцов готовят места временного размещения.