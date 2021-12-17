Эксперты оценили влияние закона о системе публичной власти на жизнь Татарстана

В России второе чтение прошел законопроект о системе публичной власти. Он направлен на укрепление вертикали власти в стране, снижает влияние региональных факторов, к примеру местных элит и некомпетентности отдельных управленцев. Однако в то же время проект унифицирует государственное устройство, не учитывая традиции, культурные и ментальные особенности регионов. Какое влияние закон окажет на жизнь Татарстана и будет ли актуален для него в текущих условиях, рассказали члены Экспертного клуба из РТ.

Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков напомнил, что при первом чтении республиканская элита высказала единое мнение. «Татарстан был недоволен невозможностью республики самой определять название ее высшего должностного лица и необходимостью утверждения республиканских министров федеральным уровнем власти», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Госсовет РТ представил ряд поправок к первому чтению, однако из них были приняты только четыре, притом не имеющие принципиального значения.

«Стоит согласиться с депутатом от КП РФ Артемом Прокофьевым, что подобные поправки означают демонтаж федеративных принципов устройства РФ, что очень опасно для такой сложносоставной страны как Россия, где субъекты Федерации значительно различаются между собой по традициям, культуре, ментальности, поведению населения и т. п.», — добавил Большаков.

По его словам, подобная унификация вряд ли окажет позитивное влияние на развитие российского общества. Он добавил, что в законе есть и позитивные моменты, как, к примеру, уровни местного самоуправления. Однако для оценки пользы этой новинки необходимо посмотреть, как она пройдет период адаптации и покажет себя на практике.

От сильной вертикали, которую создает в стране Президент Владимир Путин, смогут выиграть только регионы со слабой местной властью. Однако субъектам с сильными управленцами закон не даст никаких значимых изменений, полагает политтехнолог Владимир Кутилов.

«В любом случае дискуссия вокруг принимаемого закона была крайне полезна обществу, она актуализировала самоопределение страны и регионов. И для таких реформ не бывает подходящего времени, они всегда будут восприниматься болезненно. Думаю, Госдума еще вернется к этому закону, когда появится правоприменительная практика», — добавил он.

Появление этого закона во многом обусловлено поправками, внесенными в Конституцию России. Это важный и необходимый документ для дальнейшего выстраивания политического взаимодействия на всех уровнях как единого целого, отметила кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

Подобной точки зрения придерживается и другой эксперт — доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.

«Важно четко обозначить полномочия глав субъектов Федерации и укрепить механизмы ответственности на местах. Совершенствование и модернизация вертикали власти всегда является актуальной задачей текущей политической повестки дня», — поделился мнением он.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин обратил внимание на другой пункт законопроекта, касающийся сроков рассмотрения регионами проектов федеральных законов. Согласно проекту, срок обмена документами между органами публичной власти сокращается в два раза. Такое нововведение значительно усложнит коммуникацию между региональной и федеральной властью.

«Считаю, что сокращение времени подачи отзыва с 30 до 15 дней сильно затруднит возможность региональной власти сформировать отличную от федеральной власти позицию. Законопроект направлен на укрепление вертикали власти, снижение роли субъектов и закрепляет де-юре то, что было де-факто. Каким же образом будет работать данный закон, покажет время», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сенаторы трех регионов проголосовали против закона Клишаса-Крашенинникова.