Эксперты оценили вероятное появление Минниханова во главе списка «Единой России»

Татарстанские аналитики оценили вероятное решение Президента РТ Рустама Минниханова возглавить республиканский список партии «Единая Россия» на осенних выборах в Государственную Думу РФ. Ранее о возможности такого сценария рассказал секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на XXXIII региональной конференции партии.

Как выигрышный ход расценил подобное развитие событий политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Специалист напомнил о тесном сотрудничестве партии власти и руководства Татарстана, а также о появлении Президента РТ во главе списка на прошлых выборах в Госдуму. В связи с этим он подчеркнул: «<…> рейтинг поддержки Минниханова в республике превышает 70%, и решение возглавить список для партии было бы крайне выгодным с электоральной точки зрения».

Вместе с тем эксперт заметил: «Однако решение остается за Президентом, и оно может быть иным. По результатам предварительного голосования во главе списка оказываются весьма электоральные Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова и Айдар Метшин».

По мнению Кутилова, эти победившие на праймериз политики имеют своего избирателя и могут «самостоятельно представлять законодательное крыло власти — опору для Минниханова и Правительства Татарстана».

Более однозначен в оценках доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров: «Рустам Минниханов является безусловным авторитетом, и его выдвижение было бы мощным мобилизующим фактором для электората. Для „Единой России“ важно поставить Президента РТ во главе списка. Это даст дополнительные голоса избирателей».

Политолог уверен, что оппонентам нечем будет ответить на такой шаг из-за отсутствия сопоставимых по силе политиков. Вместе с тем он предупредил: «Однако избирательная гонка не будет легкой даже с Президентом РТ во главе списка. Партия власти всегда является объектом мощной критики».

В свою очередь завкафедрой «Государственного управления, истории, социологии» КНИТУ (КХТИ) профессор, доктор социологических наук Андрей Тузиков, заместитель главного редактора журнала «Управление устойчивым развитием» и эксперт Общественной палаты РТ, счел появление Рустама Минниханова во главе списка единороссов предсказуемым событием.

«Думаю, что ничего сенсационного тут нет. Рустам Минниханов уже дважды был во главе регионального списка „Единой России“ в 2011 и 2016 годах, и партия показывала вполне приличный результат, что позволяло провести по партийному списку в 2016 году, если мне память не изменяет, порядка девяти депутатов в Государственную Думу», — напомнил он.

По словам политолога, с одной стороны, единороссы пока не имеют особо высоких рейтингов (по данным соцопросов, рейтинг партии власти не превышает 33%). Соответственно, появление популярной фигуры во главе списка (согласно данным опросов весной 2021 года почти 70% жителей республики доверяли Президенту РТ) позволит подстраховаться региональному отделению. С другой стороны, Минниханов — член Высшего совета партии «Единая Россия», и в этом свете его появление во главе списка вполне естественно.

«Понятно, что с большой долей вероятности он, как и в предыдущие разы, откажется от поста депутата Государственной Думы в пользу своей нынешней должности, но его выдвижение как бы символизирует, что в республике исполнительная и представительная власть составляют единую команду — „команду Татарстана“. И это, несомненно, может повлиять на результат выборов в положительном для партии „Единая Россия“ ключе», — подчеркнул Тузиков.

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что как руководитель исполнительной власти в Татарстане Минниханов «встроен в систему исполнительной власти Российской Федерации», а его участие в партийных структурах помогает решать важные для региона вопросы. «Поэтому полагаю, что он скорее всего согласится возглавить региональный партийный список», — резюмировал эксперт.