Мухаметшин: «Рассчитываем, что Минниханов возглавит список «Единой России» на выборах»

«Роль партии определяется эффективной работой глав городов и районов»

Конференция прошла в недавно отремонтированном казанском КЦ «Сайдаш», на нее приехало около 170 делегатов, представляющих все 45 первичных организаций партии. В заседании также приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации от Татарстана, представители органов исполнительной власти. Было заметно, что руководители высшего ранга соскучились по живому общению. Народные избранники и главы до начала заседания кучковались по интересам и делали совместные фото.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На повестку конференции вынесли два вопроса: об итогах деятельности татарстанского отделения партии за пятилетку и об избрании делегатов на съезд «Единой России» в Москву. В начале заседания руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев зачитал единороссам обращение от Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Роль партии определяется устойчивым большинством депутатского корпуса, эффективной работой глав городов и районов — секретарей местных отделений, участием единороссов в реализации национальных проектов и республиканских программ. Лучшие учителя и врачи, работники социальных служб, прославленные спортсмены, заслуженные деятели науки и культуры, успешные предприниматели и аграрии, республиканские руководители — предварительное голосование отчетливо продемонстрировало сильный кадровый потенциал партии, готовность кандидатов добиваться целей», — отметил Президент Татарстана.

«В городах и районах должны пройти встречи с неравнодушными избирателями»

Об основных итогах работы за пятилетку на конференции рассказал заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов. По его словам, одним из ключевых аспектов работы регионального отделения является исполнение наказов — тех пожеланий и поручений от жителей республики, которые депутаты получают в ходе очередной избирательной кампании.

Камалтынов призвал депутатов «Единой России» в Татарстане перед думскими выборами рассказать избирателям о работе, которую проводит партия.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«От имени регионального политсовета прошу всех действующих депутатов – членов фракции «Единая Россия» включиться в работу. В городах и районах должны пройти встречи с неравнодушными избирателями, в средствах массовой информации и социальных сетях необходимо организовать публикацию отчетов в простой, доступной форме. У каждого депутата есть что рассказать. Но – я еще раз подчеркну – надо это сделать в простой, доступной, понятной избирателю форме», – сказал Камалтынов.

Он напомнил, что в Татарстане в феврале 2019 года была создана партийная комиссия по контролю за исполнением нацпроектов. В арсенале работы комиссий – общественные слушания, выездные заседания на объектах нацпроектов, специальные теле- и радиопередачи.

Развитие общественных пространств, мобильные поликлиники, охрана памятников

По словам Камалтынова, в рамках нацпроекта «Демография» татарстанская комиссия помогла создать условия для открытия в республике 72 гериатрических кабинетов. В рамках нацпроекта «Образование» партийцы выступили с инициативой создания шахматных зон в школах республики. С февраля по май текущего года в Татарстане появилось более 530 таких зон.

Докладчик также напомнил, что кроме контроля за нацпроектами единороссы реализуют и собственные проекты, направленные на улучшение жизни татарстанцев. На сегодняшний день татарстанское отделение реализует 14 федеральных, 4 региональных и 235 местных партийных проектов.

Например, при формировании проекта «Городская среда» был учтен опыт Татарстана по приведению в порядок общественных пространств, а Президент Татарстана Рустам Минниханов был утвержден председателем федерального общественного совета данного проекта.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«На базе федерального партийного проекта «Локомотивы роста» в Татарстанском региональном отделении с 2018 года реализуется Образовательная программа «Конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста». Ее финалисты являются авторами социально значимых инициатив, направленных на развитие территорий, поддержку молодых ученых, популяризацию рабочих профессий», – напомнил Камалтынов.

Он также рассказал о работе, которая проводится партийцами в рамках проекта «Историческая память», который направлен на создание интерактивной карты военно-мемориальных и памятных захоронений. В поисковую систему «Яндекс» преимущественно силами региональной «Молодой Гвардии» было внесено более 2,5 тыс. памятников.

В рамках проекта «Здоровое будущее» при поддержке Президента РТ в республике запущены Мобильные поликлиники для проведения диспансеризации сельского населения, идея которых также была предложена региональным отделением. В рамках проекта «Культура малой родины» при поддержке партии за три года реализации проекта в Татарстане вышли 32 новые постановки. На это было получено 50 млн рублей федерального партийного финансирования.

В пандемию волонтеры «Единой России» отработали более 19,5 тыс. заявок

В своем докладе заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов рассказал, как партийцы оказывали помощь татарстанцам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. На базе региональной общественной приемной в марте 2020 года был открыт волонтерский центр. По всей республике было задействовано 285 волонтеров-партийцев. Когда ситуация достигала пика, число волонтеров составляло 800 человек. За всё время работы волонтерского центра «Единой России» было отработано более 19,5 тыс. заявок.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Мы сократили расходы на политические мероприятия, а сэкономленные деньги направили на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, продуктов и лекарств для нуждающихся. Наши депутаты – члены фракций всех уровней не только оказывали адресную помощь, но и активно включались в решение финансово затратных вопросов: покупку медицинской техники, СИЗов, аренду автомобилей для медиков», – отметил докладчик.

Отдельно Юрий Камалтынов остановился на подготовке к думским выборам. По его словам, партийцам необходимо мобилизовать всех своих сторонников, избирателей на голосование. Это возможно только если каждый из 129 тысяч единороссов Татарстана и 31 тысячи сторонников найдет нужные слова и аргументы для тех, кто еще не определился с выбором.

«В сентябре перед нами стоит сложная задача. Необходимо обеспечить такой уровень поддержки наших кандидатов со стороны избирателей, который позволит сохранить представительство республики в Госдуме РФ. Для этого надо победить во всех шести одномандатных округах и обеспечить победу регионального списка», – заключил Камалтынов.

Победители праймериз в Татарстане поедут на съезд «Единой России» с Медведевым

На региональной конференции было принято решение, что победители предварительного голосования «Единой России» в Татарстане поедут на съезд партии, который состоится в Москве 19 июня с участием Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

В своем выступлении руководитель исполнительного комитета Татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин сообщил, что при подборе кандидатур использовался принцип делегирования на съезд представителей крупных партийных организаций, а также принцип равномерного представительства делегатов от территорий республики.

«Кроме того, руководящими органами партии рекомендовано включить в состав региональных делегаций участников предварительного голосования, набравших наибольшее количество голосов», – сказал Самигуллин.

Решением конференции в список делегатов съезда от Татарстана включены 26 человек, среди них победители праймериз, вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова, секретарь Нижнекамского отделения партии Айдар Метшин, член регионального политсовета партии Ольга Воронова и другие.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Делегатами съезда от Татарстана сверх определенного списка станут Президент Татарстана Рустам Минниханов как член Высшего совета «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин как член президиума партии генсовета партии, а также мэр Казани Ильсур Метшин, который является секретарем казанского отделения «Единой России».

Всероссийский съезд «Единой России» состоится 19 июня в Москве. Ожидается, что в его работе примет участие Председатель партии Дмитрий Медведев. На съезд также приглашен Президент России Владимир Путин.

Ожидается, что на съезде будет утвержден список кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва. Выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

В беседе с журналистами Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин выразил надежду, что региональный список на выборах возглавит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Минниханов как Президент Татарстана, конечно, должен возглавить партийную организацию на предстоящих выборах – с его авторитетом, с его отношением к делам», – сказал Мухаметшин.

Спикер подчеркнул, что решение – прерогатива съезда, и добавил, что если это случится, то для Татарстана это станет очень серьезным подкреплением.

Также Фарид Мухаметшин отметил, что об итоговом количестве депутатов, которые пройдут в Госдуму от Татарстана, пока трудно судить, но выразил уверенность, что избиратели поддержат абсолютное большинство победителей предварительного голосования.