Эксперты объяснили хайпом сообщения о штрафах за неверно установленную дверь

Юристы опровергли информацию о том, что установка входной двери, открывающейся наружу, грозит собственникам квартир штрафом в 15 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук заявил изданию «Аргументы и Факты», что с 1 января этого года штраф для собственников, которые самовольно изменили направление открывания входной двери в квартиру, увеличен до 15 тыс. рублей.

«В последнее время участились случаи хайпа в сфере правового регулирования ЖКХ. <...> дверь сама по себе еще не является по закону эвакуационным путем и не попадает автоматом под соответствующие нормы противопожарной безопасности», – подчеркнула советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

Вместе с тем, по ее словам, если конкретная дверь в квартире препятствует эвакуации граждан по той или иной причине, то контролирующие органы могут потребовать от владельца устранить нарушение.

Адвокат Екатерина Тютюнникова в свою очередь напомнила об определении, вынесенном судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ. Судьи пришли к выводу, что требования к открыванию дверей применяются только на стадии проектирования и строительства зданий, а «индивидуальные изменения собственников не подпадают под эти нормы, если они не создают явной угрозы безопасности».

Эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук также подтвердил, что сторона открывания входной двери в квартиру может быть любой и что штрафы за это не предусмотрены.

«Однако если входная дверь в подъезде не будет открываться наружу, это будет расцениваться как нарушение требований пожарной безопасности управляющей компанией, поскольку создает сложности эвакуации», – добавил специалист.