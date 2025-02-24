Россиянам напомнили о штрафах за неверно установленную входную дверь в квартиру

С 1 января в России подняли штрафы для собственников квартир, которые самовольно изменили направление открывания входной двери. Ранее он составлял 10 тысяч рублей, а с начала этого года – 15 тысяч. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука.

Федорук также отметил, что соседи вправе потребовать восстановления первоначального вида двери, а в случае отказа могут обратиться в суд. Прецеденты, когда суд вставал на сторону истцов в подобных спорах, уже известны.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», – подчеркнул он.

Эксперт посоветовал жителям многоквартирных домов внимательно следить за изменением законодательства с сфере ЖКХ, чтобы не угодить под штрафные санкции.

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», – заключил Виктор Федорук.