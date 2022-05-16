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Путешествия и туризм
16 мая 2022  16:04

Эксперты объяснили высокие показатели Татарстана в рейтинге доступности летнего отдыха

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Татарстан вошел в пятерку регионов ПФО с наиболее доступным летним отдыхом. Эксперты связывают это с сохранением в республике мощного санаторно-курортного комплекса.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин назвал основные показатели отрасли в республике:

  • работает 41 санаторий (в количестве койко-мест более 11 тысяч)
  • в отрасли работает почти 650 татарстанских врачей
  • средний чек на отдых в Республике составляет 3 350 рублей в сутки (в 2019 году стоимость составляла 2085 рублей на человека в сутки). 
  • подавляющее большинство санаториев Татарстана корпоративные.

Он также предположил, что для развития системы санаторно-курортной помощи в Татарстане необходимо создать единую структуру, а также увеличить инвестиции и создать флагманский мегасанаторий. 

Спрос на санатории будет расти как и весь рынок внутреннего туризма, уверена председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева. Но должны расширяться и форматы, и ценовые категории предложений в отрасли.

Рост спроса можно объяснить пандемией коронавируса, программой туристического кэшбека и закрытием границ, считает кандидат экономических наук, доцент, гендиректор АО «Спорткультавтотовары» Мунир Гафиятуллин

«Да и люди сейчас вошли в такую фазу, когда трудно справляться со стрессом, ежедневно нагнетающим СМИ и соцсетями. Все хотят погрузиться в «спокойную санаторную жизнь», привести нервы в порядок», - заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан занял 4-е место в рейтинге доступности летнего отдыха от портала Санатории-России.рф. Средняя цена на летний отдых в здравницах республики составила 3350 рублей в сутки.

#санатории #санаторно-курортное лечение
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