Татарстан вошел в топ-5 регионов ПФО по доступности летнего отдыха

Путевки в санатории Татарстана одни из самых доступных в Приволжском федеральном округе. Средняя цена на летний отдых в здравницах республики составляет 3350 рублей в сутки.

Аналитики портала Санатории-России.рф подсчитали, что это одно из самых недорогих предложений по стране.

Первую пятерку по доступности летнего отдыха в ПФО входят Саратовская область, Пензенская область, Оренбургская область, Татарстан и Мордовия.

Руководитель Ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев заявил, что высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня 4 и 5 звезд.