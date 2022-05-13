news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
13 мая 2022  07:48

Татарстан вошел в топ-5 регионов ПФО по доступности летнего отдыха

news_top_970_100

Путевки в санатории Татарстана одни из самых доступных в Приволжском федеральном округе. Средняя цена на летний отдых в здравницах республики составляет 3350 рублей в сутки.

Аналитики портала Санатории-России.рф подсчитали, что это одно из самых недорогих предложений по стране.

Первую пятерку по доступности летнего отдыха в ПФО входят Саратовская область, Пензенская область, Оренбургская область, Татарстан и Мордовия.

Руководитель Ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев заявил, что высокий спрос на летний отдых обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня 4 и 5 звезд. 

#санатории #рейтинг #Туризм
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100