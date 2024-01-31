Эксперты объяснили причины сбоя, из-за которого накануне вечером лег Рунет

Сбой, который произошел накануне, был связан с приостановкой корректной работы протокола DNS. А именно его расширения для повышения уровня безопасности DNSSEC, рассказал «Татар-информу» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Бунин.

Напомним, накануне в работе Рунета произошел сбой. Недоступными для многих юзеров оказались сайты «Яндекса» и ряда маркетплейсов (например, Ozon), а также приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома. В федеральных СМИ сообщили, что несовершенство программного обеспечения DNSSEC стало причиной массового сбоя в работе Рунета.



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https://www.rbc.ru/technology_and_media/31/01/2024/65ba3c899a7947f4be0db046?from=copy

Как пояснил Дмитрий Бунин, доменные имена – .ru, .com и т.д. – понятны человеку, но непонятны маршрутизаторам и другим устройствам, которые переадресовывают пользователя на нужную для него страницу. При этом такие устройства воспринимают информацию только в виде цифр.

«Чтобы мы могли отправлять коллегам письма по электронной почте, открывать различные сайты и пользоваться приложениями, DNS преобразовывает доменные имена в цифры, IP-адреса, которые смогут считать маршрутизаторы. А DNSSEC, в свою очередь, помогает обеспечивать проверку подлинности IP-адреса с помощью цифровых подписей, таким образом сохраняя целостность при передаче данных и обеспечивая их подлинность», – рассказал Бунин.

По его словам, это выступает дополнительной защитой от злоумышленников, которые могут подменить данные и, например, переадресовать пользователя на другой веб-ресурс.

Операторы, работающие по расширенному протоколу DNSSEC, смогли оперативно разобраться в причине сбоя и отключили данное расширение, что позволило возобновить работу сервисов до полного решения проблемы.