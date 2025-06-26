Экономисты объяснили, почему слабый доллар не выгоден российской экономике

Российской экономике не выгоден доллар по 50 рублей, считают эксперты «Татар-информа». При этом столь сильное ослабление американской валюты маловероятно.

«Если допустить, что этот сценарий реализуется, особенно вместе со снижением стоимости нефти на мировых рынках, это вызовет негативные последствия для экономики России. Стоимость барреля нефти в рублях упадет ниже 5 тыс. рублей, что отразится на прибыли нефтяных компаний и налоговых поступлений в бюджет России», – пояснил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев.

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох считает, что ситуация «50 рублей за доллар» – это невыгодно для российской экономики.

«При таком курсе отечественные производители утратят конкурентоспособность как на внутреннем, так и на мировом рынке. Поэтому укрепление рубля до уровня ниже 75-80 рублей за доллар практически невероятно», – добавил Кох.

Ранее экономист и политолог Василий Колташов высказал мнение, что «50 рублей за доллар – это не фантастика».

ЦБ РФ понизил курс доллара на 26 июня до минимума за два года – он составил 78,2 рубля.