Экономист Колташов считает, что 50 рублей за доллар – это не фантастика

Экономист и политолог Василий Колташов считает, что 50 рублей за доллар – это не фантастика. Он рассказал «Татар-информу», что президенту США Дональду Трампу это будет даже на руку.

«50 рублей за доллар – это не фантастика, но у этой идеи, у этого прогноза на пути стоит Колин Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, который не намерен идти на уступки Дональду Трампу, не намерен ослаблять доллар», – полагает эксперт.

По его мнению, американский лидер поддерживает вливание огромных денежных средств в экономику за счет понижения ставки, но эта идея не близка ФРС США.

«Трамп говорил о том, что девальвация доллара полезна для американской экономики. И это действительно так. Соединенным Штатам для перезагрузки экономики, для получения сильного импульса роста нужна девальвация доллара», – сказал Колташов.

По его мнению, от ослабления доллара российской экономике будет «не холодно и не жарко». Но ослабление американской валюты сейчас недостаточно вероятно, считает собеседник «Татар-информа».

«Укрепление рубля сейчас скорее является не ослаблением доллара, а именно укреплением российской валюты, поскольку наша экономика очень эффективна», – заключил эксперт.

ЦБ РФ понизил курс доллара на 26 июня до минимума за два года – он составил 78,2 рубля.