Эксперты объяснили, как распознать ковидный кашель

Характерный для коронавируса Covid-19 кашель можно распознать по ряду признаков. Об этом рассказали опрошенные британским изданием Mirror эксперты, передает РИА Новости.

По оценке медиков, примерно 68% заболевших коронавирусом жалуются на сухой кашель. Это второй по распространенности признак инфекции.

У пациентов с Covid-19 кашель часто бывает «глубоким, исходящим из легких», причем мокрота отсутствует, пояснили специалисты.

Впрочем, по словам врачей, такой симптом может указывать и на другие заболевания. Они могут быть вызваны аллергией, курением, астмой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

При обнаружении этого признака инфекции собеседники издания посоветовали не заниматься самодиагностикой, а обратиться за медицинской помощью. При продолжительном кашле, лихорадке, утрате обоняния и вкуса необходимо сдать ПЦР-тест для выявления коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов. Сегодня он призвал россиян прививаться, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса. «Речь идет о вашей защите, вашей безопасности, о жизни в конце концов», — подчеркнул российский лидер.