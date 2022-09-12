Эксперты о премиях «лидерам XXI века»: Конкурс стал кузницей перспективных кадров

Десять абсолютных победителей и десять победителей в специальных номинациях XX Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» получат премии в размере 50 тыс. рублей. Соответствующее решение Президента Татарстана Рустама Минниханова оценили эксперты, сами занимающиеся работой с молодежью.

Председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров напомнил о двадцатилетней истории конкурса, через который прошли талантливейшие дети со всей России. «Эта площадка уже давно стала своеобразной кузницей молодых и перспективных кадров. Поэтому вполне закономерно, что Рустам Нургалиевич принял решение поощрить победителей конкурса», — заметил он.

По мнению Кадырова, в республике уделяется особое внимание талантливой молодежи: создаются необходимые для реализации способностей условия, выделяются гранты, проводятся форумы.

«Как результат — выходцы и воспитанники Республики Татарстан показывают свои таланты на федеральном и даже мировом уровне», — добавил он и выразил уверенность, что конкурс будет и дальше собирать юношей и девушек, которые в будущем станут формировать повестку.

Отреагировала на решение о премировании победителей и Екатерина Согрина — директор Совета детских организаций Республики Татарстан, который является оператором конкурса.

«Здесь всегда присутствует здоровая конкуренция и настоящая дружба, проявляются самые искренние (еще детские, но такие осознанные) эмоции и чувствуется мотивация к победе», — отметила она.

Упомянула общественница и значимость синергии конкурса «Лидер XXI века» с соревнованиями «Большая перемена» в этом году: по итогам первого будут отобраны сто финалистов второй.

«Мы верим, что по возвращении в свои города они (конкурсанты — прим. Т-и) реализуют свои добрые дела и сделают мир вокруг себя еще лучше», — подчеркнула Согрина.

«Ничуть не удивлен решением Рустама Минниханова. Татарстан — один из лидеров развития молодежных движений, подрастающему поколению в республике традиционно уделяется большое внимание», — констатировал еще один специалист — Юрий Лобунов, аналитик консалтинговой компании GSA и колумнист журнала Forbes.

Вспомнил эксперт и о том, что закон «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан» был принят еще в 1993 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три школьника из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».