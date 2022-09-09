Три школьника из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

Три татарстанца оказались в числе 20 победителей Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Финал события состоялся сегодня в Казани.

«Лидер — это выбор, ответственность, надежда для всех взрослых. Желаю вам оставаться всегда в поиске и не терять любопытства к жизни и свершениям. Но помните, что любой лидер — это человек, гражданин своей страны», — обратилась к участникам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

По итогам конкурса определены 10 абсолютных победителей и 10 победителей в специальных номинациях. Кроме того, 100 лучших участников получат возможность участия в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Все 20 победителей получат премию от Президента Татарстана Рустама Минниханова в размере 50 тыс. рублей. Наша республика достойно представлена среди лучших. Трое ребят из РТ в числе победителей. Это самое большое число среди всех регионов. Все наши 18 конкурсантов представляют разные районы и организации. Они серьезно готовились к этому конкурсу, занимались с экспертами. Видно их профессиональное отношение. Я думаю, что такой высокий результат связан именно с этим», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Одним из десяти абсолютных победителей стала представительница Татарстана Эвелина Хайруллина, а в специальных номинациях призовые места заняли Виктория Андриянова и Алмаз Гильфанов, тоже представляющие республику.

Во время финала ребята защищали и презентовали собственные кейсы, выступали с самопрезентацией, проходили тесты на знание государственной молодежной политики и устройства Российской Федерации, придумывали социальные акции и составляли речи на испытании «Топ-спикер».

«Конкурс „Лидер XXI века“ уникален. Он проводится уже в 20-й раз. Многие участники заняли различные должности и состоялись. Можно сказать, что конкурс дал им путевку в жизнь», — заявил заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Он добавил, что конкурсы «Лидер XXI века» и «Большая перемена» призваны помочь молодым людям самореализоваться и определиться со своей будущей профессией.

«„Большая перемена“ — один из самых масштабных конкурсов нашей страны. Суммарно в этом году в нем поучаствовали 4 млн школьников. Был очень большой отбор. Сегодня здесь лучшие из лучших. В Казани они впервые встретились очно. В середине октября 1,5 тыс. победителей соберутся в „Артеке“, в том числе и победители „Лидера XXI века“», — пояснила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Напомним, что финал конкурса «Лидер XXI века» в Казани стартовал 6 сентября. На него приехали порядка 500 молодых активистов из 70 регионов страны.