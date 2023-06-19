Эксперты о позиции Татарстана в инвестрейтинге: «Регион всегда работает на результат»

Татарстан по итогам 2022 года сохранил второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России. Он был представлен Агентством стратегических инициатив 16 июня. Эксперты республики оценили это достижение, их комментарии размещены на сайте «Экспертного клуба».

«Обеспечение роста инвестиционной привлекательности республики и объема привлекаемых инвестиций является одним из приоритетов работы Раиса Татарстана [Рустама Минниханова]. Именно поэтому, на мой взгляд, республика занимает высокие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ», — заметил в связи с этим управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» и председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов.

По мнению аналитика, такое постоянное внимание руководства региона к вопросам инвестиционной привлекательности формирует приоритеты в работе всех вовлеченных министерств и ведомств. Вспомнил он и о роли Инвестиционного совета, который возглавляет сам руководитель республики, а его заместителем является Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Упомянул Гимадутдинов и деятельность аппарата бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева, в том числе регулярные встречи с предпринимателями. «По последним данным, и в этом году в Татарстане будет обеспечен прирост инвестиций, в первую очередь в сфере импортозамещения», — добавил он.

В свою очередь представляющий республику в Государственной Думе Максим Топилин назвал Татарстан одним из регионов, «выступающих локомотивами в различных отраслях».

«Руководство республики во главе с Раисом Рустамом Нургалиевичем всегда активно предлагает свои инициативы и поддерживает новые проекты <…>. При этом регион всегда работает на результат, на своем примере доказывая, что оперативная реакция на происходящие в мире и в стране изменения, желание меняться, трудолюбие и профессионализм позволят быть эффективным в любой период», — уверен бывший глава Минтруда РФ.

По мнению парламентария, партнеры Татарстана также отмечают глубокую вовлеченность его представителей в экономический процесс. Так, на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева отметила роль ОЭЗ «Алабуга» для деятельности всех ОЭЗ страны. В завершение он пожелал республике как минимум удержать достигнутую позицию.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов счел достигнутый результат следствием «системной работы не только Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова и всего экономического блока Кабинета министров РТ, но и всех уровней власти региона в тесном взаимодействии с бизнесом, муниципалитетами, опорными структурами поддержки развития предпринимательства». «Несомненно, то, что Татарстан из года в год занимает высокие места в рейтинге АСИ — в этом большая заслуга и Агентства инвестиционного развития РТ», — уверен он.

Во втором после Москвы месте депутат увидел «высокую оценку качества той институциональной среды, которая на сегодняшний день сформировалась в республике и является основой модели социально-экономического развития современного Татарстана». К тому же, по его словам, РТ всегда выступает пилотным регионом по апробации перспективных организационно-экономических механизмов инновационного развития.

«Особо стоит подчеркнуть, что за последний год Татарстан вырвался вперед и по снижению административного давления на бизнес: сейчас республика входит в топ-4 субъектов РФ с наименьшим давлением на субъекты предпринимательской деятельности. Всё это свидетельствует о том, что в Татарстане активно реализуется риск-ориентированный подход в рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности, предполагающий снижение административной нагрузки на бизнес при соблюдении интересов государства и общества», — уверен Морозов.

Кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин подчеркнул, что инвестиционная привлекательность выступает драйвером для дальнейшего развития производства и области инноваций, улучшения финансового положения региона и в целом роста качества жизни населения.

«В Республике Татарстан создана отличная инвестиционная инфраструктура, реализуются разнообразные проекты в различных отраслях промышленности, и главное — каждому инвестору оказывается индивидуальный подход. В инвестиционную инфраструктуру входят особые экономические зоны, технопарки, промпарки, промплощадки; льготы и преференции для инвесторов; административная и государственная поддержка инвесторов. <…> принята Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года <…>», — напомнил эксперт.

Среди положительно повлиявших на инвестклимат решений экономист упомянул установление широкого круга льгот для инвесторов. В частности, субъекты инвестиционной деятельности, заключившие договор о реализации инвестиционного проекта с уполномоченным органом Кабмина РТ, освобождаются от уплаты республиканских налогов. Налоговые льготы предоставляются на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не могут превышать семи лет с момента начала инвестиций. Также для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, предусмотрены налоговые послабления по налогу на имущество (снижение ставки до 0,1%) и по налогу на прибыль в части, зачисляемой в бюджет Республики Татарстан (снижение до 13,5%).