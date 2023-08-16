Эксперты о новом учебнике истории: Впервые с советских времен готов универсальный учебник

С 1 сентября 2023 года ученики 10-11 классов в России начнут изучать историю по новому учебнику. В нем отражены все важнейшие события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом спецоперации, а также детали вхождения в состав России новых регионов. Своим мнением о новом учебном пособии на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

«Очень хорошо, что впервые с советских времен готов учебник, который станет универсальным», – отреагировал на появление нового учебника заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. Он отметил, что «преподавание по единым программам и единым учебникам создаст постепенно ту рамку, через которую должна восприниматься российская история».

Он также добавил, что материалы, которые содержатся в учебниках, должны основываться на научных фактах. В то же время спикер отметил необходимость повышения и расширения исторических знаний. Сделать это можно за счет посещения экскурсий, музейных выставок, участия в дискуссиях и т.д.

Коллегу поддерживает проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев. «Качественные учебники истории можно лишь приветствовать», – говорит он. В то же время подмена реальной истории фальшивой «чревата поистине страшными последствиями», подчеркивает эксперт.

Бикеев отмечает, что человеком с богатыми познаниями в истории значительно труднее манипулировать. «Изучение истории способствует формированию критического мышления, которое является признаком действительно образованного человека», – сказал он. Говоря о важности наличия в новых учебниках информации о спецоперации, эксперт отметил, что «люди имеют право знать истину, подлинные причины происходящего».

«Для школьника учебник – пожалуй, главный источник надежной и проверенной информации. Без доступа к достоверной и полной информации учащиеся лишаются возможности по-настоящему понять и ценить свою страну», – говорит эксперт Мария Нефедова.

Она добавляет, что для полноценного понимания истории страны необходимы чтение дополнительной литературы, посещение музеев, общение с историками, учеными.

Кандидат политических наук, политолог Зоя Силаева рассуждает на тему сложностей, которые возникают с новыми учебниками. «Проблема с новыми учебниками заключается в том, что, идя на поводу у политической конъюнктуры, в школьные учебники вставляются темы, по которым нет качественной, проверенной временем аналитики», – говорит она.

Поэтому Силаева считает важным дать детям «ключ к пониманию происходящих процессов, которые лежат в прошлом, реализацией тенденций которого, в конечном счете, и является настоящее».

Эксперт также акцентирует внимание на профессионализме педагогов, которые будут преподавать по новым учебникам.

