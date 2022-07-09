Эксперты о грантовом конкурсе: Татарстан может тиражировать свой опыт поддержки НКО

15 июля в Татарстане открывается прием заявок на конкурс грантов, благодаря которому некоммерческие организации смогут получить поддержку из бюджета республики. В этом году на эти цели направят 106 млн рублей. Для татарстанских волонтеров и НКО конкурс грантов стал важным инструментом реализации общественно важных инициатив, считают татарстанские эксперты.

Гранты – это значимое подспорье, но они являются всего лишь одним из механизмов поддержки социально ориентированных НКО, отмечает член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева. «Как правило, государство не единственный, хотя и важный субъект обеспечения финансовой стабильности социально-ориентированных НКО, реализуемые ими проекты имеют еще и софинансирование. Это значит, что в их реализации заинтересовано не только государство, но и бизнес, и частные лица», – поясняет она. По словам Силаевой, Татарстан обладает большим потенциалом для тиражирования своего опыта поддержки НКО.

Конкурс грантов позволяет некоммерческим организациям реализовать те проекты, которые сегодня востребованы и нужны обществу, уверен Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров. «Стоит отметить, что среди направлений, которые планируется поддержать, – социальная сфера, поддержка семьи, проекты в сфере науки и искусства, охрана окружающей среды, пропаганда здорового образа жизни», – напомнил он.

НКО смогут благодаря грантам помочь в повышении качества жизни граждан и жителей республики, согласен с ним кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. «Я думаю, что это отличная идея и поддерживаю инициативу руководства республики Татарстан в части реализации программы развития НКО», – отметил он.

«Развитие институтов гражданского общества выступает одной из важнейших задач современного российского государства, поэтому объявленный в Татарстане конкурс грантов для НКО выступает инструментом поддержки гражданских инициатив общественников республики», – отмечает Советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов.

Напомним, в этом году по решению Президента РТ Рустама Минниханова финансовые средства, которые направлены на поддержку некоммерческих организаций, впервые будут направлены в единый конкурс, потому что сумма наград всех ведомств объединена в общий объем грантов.

Заявиться на участие в конкурсе можно по нескольким направлениям: социальная поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка проектов в области науки и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межрегионального согласия.