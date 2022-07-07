В Татарстане стартует прием заявок на единый конкурс грантов НКО

15 июля в Татарстане открывается прием заявок на конкурс грантов, благодаря которому некоммерческие организации смогут получить поддержку из бюджета республики.

«В этом году по решению Президента РТ Рустама Минниханова финансовые средства, которые направлены на поддержку некоммерческих организаций, впервые будут направлены в единый конкурс, потому что сумма наград всех ведомств объединена в общий объем грантов», - пояснила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. По ее словам, для проведения конкурса в этом году было организовано несколько органов: республиканский ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций и республиканская комиссия, которая рассматривает заявки.

Заявиться на участие можно по нескольким направлениям: социальная поддержка и защита граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка проектов в области науки и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межрегионального согласия.

«Предварительно принимаются около 15 заявок, однако в дальнейшем список пополнится теми направлениями, которые актуализированы современными реалиями», - добавила Зиля Валеева.

Ежегодно автономной некоммерческой организацией «Республиканский ресурсный центр по поддержке СОНКО» будут выделяться субсидии из бюджета республики в объеме 53 256 100 рублей. Кроме того, 53 256 100 рублей выделяются Фондом президентских грантов. Таким образом, в этом году единый объем грантов составит более 106 млн рублей.