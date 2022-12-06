Эксперты назвали волонтеров героями и обратили внимание на их помощь мобилизованным

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с представителями волонтерского движения в ходе награждения победителей республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в казанском КРК «Пирамида». Значение деятельности добровольцев для современной России и смысл предназначенной для них премии оценили специалисты на площадке Экспертного клуба.

Председатель РМОО «Молодежная ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров выразил уверенность в том, что нынешняя молодежь «осознает всю важность и необходимость поддержки» представителей групп, оказавшихся в сложной ситуации по тем или иным причинам.

«Особенно важна добровольная работа национально-культурных объединений, когда мы говорим о такой тонкой материи, как межнациональный и межрелигиозный мир и согласие. Именно они сегодня ведут комплексную поддержку и оказывают благотворительную помощь мобилизованным и их семьям», — убежден общественник.

В качестве примера он упомянул, что каждую неделю различные национально-культурные объединения выезжают на полигон, где угощают мобилизованных своей национальной едой. Кроме того, на прошлой неделе Ассамблея народов Татарстана передала призванным из запаса специальные мобильные печи для приготовления еды и теплую одежду.

И. о. исполнительного директора «Университета талантов» Аделя Ахметова вспомнила об истории развития волонтерского движения в Татарстане. Активный процесс, по ее словам, начался с Универсиады 2013 года в Казани. «Важно, что сегодня выстраивается системная работа по расширению волонтерского сообщества», — уверена она.

По мнению Ахметовой, вовлечение в волонтерскую деятельность происходит со школы переходит в более серьезную форму в вузе. Отдельно она упомянула инициативы, подобные «Доброму делу», которые в игровой форме вовлекают активную молодежь в общественную деятельность. Премию «Добрый Татарстан» специалист сочла «дополнительным стимулом для вовлечения новых молодых людей» в волонтерское движение.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин в свою очередь заявил, что «на сегодняшний день волонтеры действительно являются настоящими героями».

«Республикой оказывается всесторонняя поддержка для добровольцев, мотивируя их на новые свершения. Для нас большая честь поделиться с Рустамом Нургалиевичем успехами наших волонтеров», — подчеркнул общественник.

Заместитель председателя Общественной палаты Чувашии Алексей Автономов, директор ООО «Центр экологического проектирования и инженерных изысканий», увидел в волонтерстве наследование традициям тимуровского движения, существовавшего в советское время.

«К сожалению, молодежь в большинстве воспитана так, что проявляет абсолютное безразличие к бедам окружающих. <…> Надо с молодежью работать с раннего возраста. нужна сквозная программа патриотического воспитания и уважительного отношения к окружающим», — заметил вместе с тем он, сославшись на личный негативный опыт.

Его коллега по Общественной палате Чувашии Альберт Комахидзе при этом подчеркнул, что «поддержка волонтерских движений и волонтеров на таком высоком уровне дает сильный задел и расширение добровольческих движений».

«Ребята не раз доказывали в работе и в деле, что самоотверженно и бескорыстно протягивают руку помощи нуждающимся, будь это пандемийные времена, а в сегодняшние дни — это помощь на территории прохождения СВО (специальной военной операции на Украине — прим. Т-и) <…>», — добавил он.

Еще один общественник из Чувашии и член тамошней Общественной палаты Борис Корсунский, генеральный директор группы компаний «Артефакт» и сопредседатель регионального отделения общественной организации «Деловая Росся», заявил: «Важно понимать, что сегодня для молодежи добровольческая деятельность является наиболее предпочтительным видом деятельности».

По оценке Корсунского, это и «реализация личностного потенциала, общественное признание, чувство социальной значимости», и «приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия». «Использование молодежного добровольного труда в благотворительных и общественных организациях позволяет быстро расширить их ресурсные и сервисные возможности», — заключил он.