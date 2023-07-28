Эксперты назвали самые перспективные направления сотрудничества Татарстана с Африкой

Татарстан может предложить странам Африки продукцию машиностроения и нефтехимии. Еще одно перспективное направление – это сфера образования, отмечает завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков, комментируя значение саммита «Россия – Африка» для республики.

«Татарстан идет предложить продукцию машиностроения (грузовые автомобили, вертолеты), нефтехимии. Вузы Татарстана заинтересованы в африканских студентах, где они могут получить качественное и относительно дешевое образование», – поделился он своим мнением на сайте Экспертного клуба.

Сам саммит он назвал одним из важнейших событий, которое «окажет влияние на весь международный порядок».

«Современный этап мирового развития демонстрирует, что Россия и Африка могут дать друг другу, чего эти страны лишены. Для РФ – это компенсация издержек санкционной политики Запада. Для Африки – получение качественного зерна и удобрений, российских технологий в сфере атомной промышленности, высшего образования от ведущих российских вузов», – считает он.

Никакая другая страна не может похвастаться таким усилением межгосударственного взаимодействия со странами Африки, как Россия, отмечает депутат Госдумы Олег Морозов. Он отметил, что уже на сегодня подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки.

«Страны Африки – это те страны, которые пережили колонизацию. И некоторые до сих пор ощущают давление Запада, продолжающего применять экономические и политические инструменты в отношении этих стран, – добавил он. – Сейчас мы наблюдаем своего рода "бунт" африканских стран против своих бывших метрополий, которые продолжают снисходительно с ними разговаривать на языке бывшей метрополии».

Африканские страны рассматривают себя как абсолютно равноправных участников современного мирового процесса и требуют к себе уважения, подчеркнул он.

Сотрудничество России со странами Африки всегда строилось на взаимоуважении и равноправии, согласен с ним член центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», заместитель генерального директора «Ассоциации предприятий и промышленников РТ» Тимур Халиков. Он отметил, что, по мнению западных политиков, они «приравняли» Россию к Африке, исключив ее из G8.

«Что ж, значит пришло время ренессанса партнерства России со странами Африки, – добавил он. – Политические и экономические проекты межгосударственного объединения БРИКС, углубление процессов разделения труда те самые приводные ремни, которые в координации с нашей страной могут вывести объем экономики стран Африки на значительно большие уровни относительно сегодняшнего дня».

Африка становится одним из приоритетных направлений международной деятельности, не только для России, но и всего мира, убеждена гендиректор АНО «Центр развития туризма РТ», основатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова. Многие африканские государства представлены на Саммите руководителями ведомств, дипломатическим корпусом и активной молодежью, кто стремится вывести отношения с Россией на новый уровень.

«Учитывая повышенный интерес к участию в саммите «Россия – Африка» не только со стороны африканских стран, еще раз доказывает важность взаимодействия с африканским регионом в двустороннем и многостороннем формате. Отрадно отметить, что многие африканские государства представлены на саммите руководителями ведомств, дипломатическим корпусом и активной молодежью, кто стремится вывести отношения с Россией на новый уровень, подчеркнула она.

Напомним, сегодня завершается второй день саммита «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимает Президент России Владимир Путин. Об итогах первого дня саммита – в материале «Татар-информа».