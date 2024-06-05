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Эксперты назвали РТ среди регионов, наиболее пострадавших от ухода иностранных компаний
Татарстан оказался среди российских регионов, которые больше всего пострадали от ухода иностранных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова — авторов доклада «Место уходящих иностранных компаний в экономике отраслей и регионов России».
Наиболее пострадавшие субъекты РФ эксперты разделили на четыре группы — это регионы с диверсифицированной экономикой, промышленные (в них входит Татарстан), автомобилестроительные и лесоперерабатывающие. Отмечается, что в случае с первыми двумя категориями ситуация не критична.
Эксперты подсчитали, что в целом вклад в экономику РФ иностранных компаний, покидающих или уже покинувших страну, относительно невелик – их доля в ВВП составляла 3,4% (3,7 трлн рублей).
На конец 2023 года об уходе заявили 1 503 российских подразделения иностранных организаций, о приостановке деятельности — 942, о сокращении операций — 553, об отказе от инвестиций в РФ — 885. Однако реально ушедшими оказались только 666 — это те компании, которые ликвидировали юрлицо или сменили собственников на российских или других иностранных лиц. Годом ранее, в 2022, их количество составляло 223. Рост числа обусловлен длительностью самих процессов закрытия фирмы и ее перехода к новым собственникам, объяснили эксперты.
После начала спецоперации увеличилось санкционное давление США и их союзников на Россию. Кроме того, многие зарубежные компании объявили об уходе с российского рынка. Как отмечал на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявлял Президент Владимир Путин, из-за санкций, введенных коллективным Западом, и ухода зарубежных компаний с рынка России мир не рухнул, наоборот, появилось больше возможностей для российских предпринимателей.
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