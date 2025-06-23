Эксперты назвали районы, где выгоднее всего купить землю под ИЖС в Казанской агломерации

За последние пять лет цены на землю в Татарстане почти удвоились, а за последний год выросли в среднем на 9%. Об этом «Татар-информу» рассказали эксперты «Циан. Аналитики». При этом привлекательность участков в разных районах зависит от уровня инфраструктуры, транспортной доступности и близости к Казани.

Лидером по темпам роста стал Высокогорский район: за пять лет стоимость сотки здесь увеличилась на 96%, достигнув 302 тыс. рублей. За последний год прирост составил 7%. Участки в этом районе привлекают покупателей благодаря хорошей транспортной доступности – до Казани можно доехать за 20 минут.

Зеленодольский район также показывает уверенный рост: за пять лет – на 82%, до средней цены в 342 тыс. рублей за сотку. При этом в самом Зеленодольске скачок цен особенно заметен: плюс 181% за пять лет и 22% за последний год. Сейчас сотка в городе стоит около 667 тыс. рублей. Такой рост объясняется близостью к столице Татарстана и развитой инфраструктурой.

В Пестречинском районе за год земля подорожала на 11%, а за пять лет – на 74%. Средняя цена здесь составляет 361 тыс. рублей за сотку. По мнению аналитиков, это одно из самых сбалансированных предложений по соотношению цены и качества. Перспективы района связаны с планами по расширению транспортной развязки.

Верхнеуслонский район остается самым доступным: стоимость сотки составляет в среднем 287 тыс. рублей. Несмотря на менее развитую инфраструктуру и транспорт, район интересен покупателям благодаря живописной природе и панорамным видам на Волгу, Свиягу и Казань. За пять лет земля здесь подорожала на 64%, за последний год – на 8%.

Лаишевский район показывает неоднозначную динамику. При общем росте за пять лет на 50%, в 2025 году зафиксировано снижение цен на 4%. Средняя цена – 345 тыс. рублей за сотку. Район остается привлекательным за счет близости к Казани и развития туристической инфраструктуры. В самом Лаишево цены растут активнее: за пятилетку – на 109%, за год – на 10%, а средняя стоимость сотки приближается к 445 тыс. рублей.

Самая дорогая земля, как и ожидается, – в Казани, где сотка стоит более 1 млн рублей. Однако рост здесь замедлился до 5% в 2025 году, что отражает насыщение рынка и высокую стартовую базу.

Подробнее о том, как выбрать земельный участок в Татарстане и не пожалеть об этом, читайте в материале: «Участок под ИЖС в Татарстане: как найти и сколько придется заплатить».