Эксперты назвали районы, где больше всего подорожало жилье в Казани

В мае этого года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани составила от 213 до 368 тыс. рублей в зависимости от района, а на «вторичке» – от 154 до 249 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Самое значительное подорожание в сегменте новостроек произошло в Вахитовском районе – за год ценник вырос здесь на 36,4%, до 368 тыс. рублей за «квадрат». Схожая динамика отмечена в Авиастроительном районе, где рост составил 33,8%, а цена достигла 213 тыс. рублей. Это объясняется выводом на рынок новых проектов бизнес-класса.

«Рост медианной стоимости в определенных районах Казани может быть связан с выводом на рынок новых проектов в более высоком ценовом сегменте. К примеру, Вахитовский район – это центральная часть города, где сосредоточена деловая, культурная и туристическая жизнь Казани. За последний год здесь появилось значительное количество новых предложений в сегменте бизнес- и элит-класса, что оказало влияние на общий рост медианной стоимости», – пояснили в «Яндекс Недвижимости».

В остальных районах рост цен оказался более умеренным. В Приволжском районе стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 18,8%, составив 224 тыс. рублей. В Кировском ценник увеличился на 10,8% и достиг 261 тыс. рублей. В Ново-Савиновском районе рост был минимальным – 1%, до 305 тыс. рублей / кв. м, как и в Советском – 0,5% (245 тыс. рублей). В Московском районе данных по новостройкам мало, поэтому оценить динамику аналитики не смогли.

На вторичном рынке самый высокий рост цен зафиксирован в Кировском и Приволжском районах. В первом цены выросли на 17,3%, до 163 тыс. рублей за «квадрат», во втором – на 16,4%, до 189 тыс. В Вахитовском районе стоимость увеличилась на 15,5% и достигла 249 тыс. рублей. В других районах прирост составил от 5,9 до 14,3% в зависимости от локации.

«Выход на рынок квартир высокого ценового сегмента – как в новостройках, так и на «вторичке» – существенно влияет на медианные цены внутри района. При этом покупатели премиального жилья чаще всего совершают сделки за счет собственных средств и менее чувствительны к изменениям ипотечных ставок, что делает спрос в этом сегменте стабильным и предсказуемым», – подытожили в «Яндекс Недвижимости».

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Татарстана читайте в материале «Экономический карантин» на рынке жилья Татарстана: цены растут, сделки падают».