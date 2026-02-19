news_header_top
Общество 19 февраля 2026 10:07

Эксперты назвали перспективные профессии в Татарстане через три – пять лет

Через три-пять лет на рынке труда в Татарстане в IT будут востребованы специалисты по информационной безопасности, инженеры-технологи, разработчики. В промышленности будут нужны операторы сложного оборудования, наладчики АСУ ТП. Об э том «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В инженерии и IT будут востребованы специалисты по информационной безопасности, инженеры-технологи, разработчики. В промышленности будут нужны операторы сложного оборудования, наладчики АСУ ТП, в социальной сфере – специалисты по реабилитации, сиделки, педагоги допобразования. В сфере экологии и устойчивого развития будут востребованы технологи по переработке, экоаудиторы», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе SuperJob.ru отметили, что сейчас перспективно всё, что связано с автоматизацией и роботозацией, обучением ИИ и внедрением его в бизнес-процессы.

«Мы видим огромный потенциал цифровизации различных сфер деятельности, например, управления персоналом, финансов, образования. Также перспективно использование машинного обучения и ИИ в науке, медицине. Развиваются чат-боты и виртуальные помощники, интернет вещей и беспроводные технологии», – пояснили в пресс-службе сервиса.

Подробнее о ситуации на рынке труда и о том, кого потеснит ИИ, где берут на работу без опыта сейчас и кто будет востребован через пять лет, читайте в обзоре «Татар-информа».

