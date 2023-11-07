Эксперты назвали «китайца», который составит конкуренцию Lada

Эксперты считают, что новый автомобиль китайского производства Geely Emgrand может стать главным конкурентом Lada в России. Свои мысли аналитики озвучили порталу «За рулем».

Причина – ценовой сегмент. По данным аналитиков, стоимость Geely будет варьироваться от 2 до 2,5 млн рублей. При этом он будет предлагаться с атмосферным двигателем в 1,5 литра мощностью 122 лошадиных сил и автоматической КПП.

К недостаткам эксперты отнесли простоту интерьера и слабые динамические характеристики в отличие от конкурента.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» может начать производить седан бизнес-класса для чиновников Lada Aura в сентябре 2024-го. Такое заявление сделал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак.