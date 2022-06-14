Эксперты научат татарстанцев записывать детей в спортивные секции

В аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте» завтра, 15 июня, пройдет прямой эфир на тему «Спортивное детство: как записать ребенка в секцию». Его проведут заведующий сектором спортивной подготовки Минспорта РТ Айдар Кадыров и директор Республиканской спортшколы олимпийского резерва по бадминтону Павел Фомин.

Жители республики смогут задавать вопросы в комментариях под трансляцией эфира.

Всего в Татарстане работают 170 спортивных школ, 34 из них имеют статус школ олимпийского резерва. Количество их воспитанников уже достигло 96 тыс.