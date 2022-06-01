В Татарстане за пять лет число воспитанников спортшкол выросло на 6 тыс. человек

В Татарстане работают 170 спортивных школ, 34 из них имеют статус олимпийского резерва. Количество воспитанников в этих школах уже достигло 96 тысяч детей, и их число продолжает расти. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

«Это 34 школы, которые вырастили мастеров и заслужили статус того, чтобы конкурировать на российской и мировой арене. Только за последние пять лет количество детей увеличилось на 6 тыс. С ними работают 3 тыс. тренеров и, надо сказать, эти 96 тысяч детей занимаются на безвозмездной основе. Но для того, чтобы попасть в эту категорию, надо сдать нормативы и быть лучшим среди остальных участников», — доложил спикер.

В состав сборных России включено 892 спортсмена из Татарстана, в прошлом году завоевано 930 медалей различного достоинства.

«В Татарстане развивается 132 вида спорта. Это большое количество видов, которые мы ведем. За спортшколоами закреплено 76 видов, остальные закреплены за федерациями либо за районами», — отметил Алмаз Мингулов.

На поддержку детей в спортшколах, которые достигли высоких спортивных результатов и их выбрали на российские, европейские или международные соревнования, получают стипендию. В 2022 году таким правом воспользовались 930 спортсменов. Тренерам, доведшим воспитанников до высоких результатов, также выплачивается доплата. На эти цели в бюджете РТ предусмотрено порядка 100 млн рублей.