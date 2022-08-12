Эксперты научат татарстанцев разрабатывать полезные для Казанки проекты

13 августа в Казани состоится воркшоп — заключительное занятие Городской лаборатории «Горожанин-ученый». Участники доработают идеи проектов совместно с модераторами — профильными специалистами республики, а затем презентуют экспертам Татарстана и других регионов. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В первой части воркшопа будет проходить работа по четырем направлениям: архитектура, экология, научные исследования и событийное наполнение пространств. Под руководством модераторов состоится обсуждение проблематики, целей и потенциальных эффектов.

Во время второго блока участники представят свои наработки экспертам, которые подскажут, в каком направлении двигаться для реализации идеи, к кому обратиться для ее доработки, а главное — где найти потенциальные возможности для гранта.

Среди экспертов заявлены куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина (Фонд «Институт развития городов РТ»); замглавного архитектора Казани Дарья Толовенкова (Институт развития города Казани); замдиректора по научной деятельности Института экологии и природопользования КФУ Мария Кожевникова; начальник отдела охраны водных объектов Минэкологии РТ Вячеслав Долгов и другие.

Присоединиться к встрече может любой желающий, она пройдет 13 августа в 11.00 в выставочном зале Национальной библиотеки Татарстана.

С 5 по 12 августа команда Стратегии развития Казанки принимает заявки от горожан на создание собственного проекта, который может стать полезным для города, о чем ранее сообщал «Татар-информ».