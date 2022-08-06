Жители республики смогут создать полезные для Казани проекты и презентовать их экспертам

Команда Стратегии развития Казанки объявила прием заявок от жителей Татарстана на создание собственного проекта, который может стать полезным для города. Заявки можно подать с 5 по 12 августа. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В описании проекта нужно указать его цель и идею, а также определить, в какой области он может быть полезен —архитектуре, экологии, научных исследованиях или событийном наполнении.

Участники, прошедшие отбор, смогут доработать свои идеи совместно с опытными архитекторами и профильными специалистами на воркшопе — заключительной встрече в рамках городской лаборатории «Горожанин-ученый». Событие пройдет 13 августа в 11.00.

Затем, в этот же день, горожане презентуют проекты перед экспертами из Минэкологии РТ, командой стратегии, представителями архитектурной студии Orchestra design и представителями компании «СИБУР».

Организаторами выступают команда Стратегии развития Казанки: мэрия Казани, Фонд «Институт развития городов РТ», Дирекция парков и скверов Казани, архитектурная студия Orchestra design при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ, регионального отделения Русского географического общества в РТ.