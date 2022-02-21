Эксперты: Конкурс на новое здание театра Камала показал открытость Казани всему новому

17 февраля завершился международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания татарского театра имени Камала. Его победителем стал консорциум архитекторов из России, Японии и Германии, который представил проект стеклянного здания с наклонными плоскостями по аналогии с крышей советского проекта театра.

Такой формат конкурса и проект-победитель говорят об открытости Казани всему новому, в том числе архитектурным веяниям, полагают члены Экспертного клуба из Татарстана.

Конкурс был запущен по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. За возможность разработать концепцию нового здания боролись 537 участников, из которых в финал вышли только восемь.

Обновление одной из основных театральных площадок очень важно для Казани. Это место сбора молодежи, сосредоточия культур народов республики, место, где поднимаются острые социальные вопросы, напомнил председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров.

«Тот факт, что конкурс на разработку архитектурной концепции театра Камала был открытым и международным, говорит о нашей открытости и готовности перенять что-то новое. Считаю, это прекрасная возможность перенять новые веяния в архитектуре и при этом показать свой традиционный стиль. Коллектив из трех стран к тому же отличный пример международной, межнациональной деятельности и согласия, чем всегда отличалась наша страна», — подчеркнул эксперт.

Отдельно он остановился на одном из пунктов концепции — новом парке, который будет сочетаться с набережной. Вся концепция здания, заметил Кадыров, говорит о его необычности и современности. Это очень важно для театра, поднимающего актуальные проблемы современности.

Современных решений требует и в целом динамика развития городов. С этой точки зрения концепция театра Камала — это шаг к новому образу Казани — мегаполису, который сочетает в себе культурно-исторические традиции и концептуальные идеи мировой архитектуры.

«Поэтому решение комиссии о том, что проект нового здания будет разрабатывать консорциум архитекторов из России, Японии и Германии, на наш взгляд, следует воспринимать как проактивный подход, способствующий формированию Казани как города XXI века», — полагает доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

На конкурс было представлено множество работ известных и талантливых архитекторов, к примеру проект консорциума Bespoke и Асиф Хана, добавила гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Я внимательно следила за новостями о подготовке нового проекта здания театра им. Камала, о работе жюри под председательством Ильсура Раисовича [Метшина]. В состав жюри вошли компетентные лица, с которыми я знакома лично, поэтому уверена в том, что эти люди ответственно подошли к своему выбору», — добавила она.

Подробнее о голосовании и проекте – в материале ИА «Татар-информ».