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Руc Тат
Экономика 15 сентября 2023 12:07

Татарстанских предпринимателей приглашают на обучение по работе на маркетплейсе

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С 18 сентября по 2 октября в Татарстане пройдет двухнедельный обучающий форум-марафон PRO_Ozon по продвижению продукции татарстанских предпринимателей на маркетплейсе Ozon. Обучение будет проходить в онлайн-формате. Принять участие в марафоне могут все желающие, зарегистрированные на территории Татарстана.

В рамках марафона участники получат знания по следующим направлениям:

  • составление карточек товаров, разбор ошибок, которые допускают селлеры;
  • SEO-оптимизация и как правильно ее применять для повышения просмотров карточки товара;
  • рекламные инструменты для начинающих и опытных продавцов и как их применять;
  • внешние каналы продвижения товаров;
  • разработка стратегии продвижения товаров на основе анализа конкурентов;
  • как пользоваться аналитическими отчетами и статистикой продаж для повышения эффективности размещения товаров на маркетплейсе.

Для закрепления знаний эксперты на основе реальных примеров проведут анализ карточки товара, разберут ошибки и проведут оптимизацию.

По результатам прохождения обучающих модулей и успешного выполнения заданий участники марафона получат электронный сертификат.

Для регистрации на участие в форуме-марафоне необходимо пройти авторизацию на сайте МСП.рф. Инструкция для регистрации участия в марафоне PRO_Ozon размещена по ссылке.

Обучение проводят сертифицированные специалисты ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Организаторами марафона выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с Центром электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Министерства экономики РТ.

Первый обучающий марафон серии «PRO Маркетплейс» прошел в августе 2023 года. В нем приняли участие 526 татарстанцев, которые получили навыки по продвижению своих товаров на маркетплейсе Wildberries.

В октябре-ноябре текущего года планируется провести форум-марафоны по продвижению продукции на маркетплейсы Яндекс Маркет и KazanExpress, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

#маркетплейс #обучение
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