Эксперты клуба «Волга» пояснили, почему важно проголосовать на выборах Президента России

Заседание экспертного клуба «Волга» прошло сегодня в Казани. Эксперты и приглашенные гости обсудили роль государства в жизни общества. Они также ответили на вопрос, почему нужно принять участие в предстоящих выборах Президента России.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов отметил, что задача гражданского общества – проявить ответственность, сделать выбор за сильного человека. «Ответственность не может быть односторонней, она должна быть взаимной. Государство отвечает за свои обязательства, дает возможности. И задача каждого гражданина не только использовать эти возможности для своего развития и реализации, но еще и проявить ответственность», – заявил он.

В качестве примера парламентарий привел студентов, ответственность которых заключается в том, чтобы хорошо учиться, получить образование, заниматься наукой. «И, конечно, использовать такие моменты, которые бывают не так часто, – выборы. Это гражданская ответственность человека – прийти и проголосовать, поскольку от его голоса зависит очень многое. Очень многие думают, что все уже решено, его голос не так важен. На самом деле, это не так», – подчеркнул он.

Фаррахов убежден, что особенно важно принять участие в выборах, когда Россия оказалась в непростых обстоятельствах – в условиях санкций недружественных стран.

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, «выбирая, мы точно гарантируем, что наш голос услышан». «Почему нужно прийти на выборы? Потому что это моя страна. Это твоя страна, наша страна. Потому что у каждого из нас есть право на голос, который мы можем отдать на избирательном участке», – пояснила она.

Заместитель Премьер-министра РТ заметила, что татарстанцев приглашают на избирательные участки семьями. «Это прекрасная возможность побыть вместе со своей семьей. Показать детям, что выбор в этой стране делают мамы и папы ради своих детей. Рассказать своим детям, какая она твоя страна, в чем ее особенность, почему ей надо гордиться. Ведь от каждого из нас зависит, что ребенок думает и знает о своей стране», – сказала она.

Блогер, член общественного совета при Минмолодежи РТ Алина Гималтдинова добавила, что участие в выборах – это показатель активной жизненной позиции и неравнодушия к своей Родине.

«Очень здорово, когда у человека активная жизненная позиция. В критической ситуации страна проявила себя по отношению к гражданам с полной социальной ответственностью. Здравоохранение, образование, социальные выплаты – все осталось на хорошем уровне. На мой взгляд, это своего рода долг и обычная ответственность человека – прийти и сделать свой выбор. Тем более что все условия созданы, есть разные варианты для голосования», – отметила она.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).