Клуб «Волга»: Татарстанцы видят Россию как социальное государство и великую страну

Татарстанцы видят Россию в будущем как социальное государство, великую и благоустроенную страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели во всех регионах, сообщил руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев на заседании клуба «Волга» в Казани. Эксперты обсудили роль государства в жизни общества.

«Также был проведен опрос, посвященный теме здравоохранения. Исследование провели в рамках проекта “Татарстан – республика достижений”. Согласно его результатам, 66% татарстанцев достаточно высоко оценивают оказание медицинской помощи в республике», – рассказал спикер.

В Татарстане национальные проекты, федеральные и республиканские программы реализуются в полном объеме, добавила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Вице-премьер заверила, что в республике продолжатся инфраструктурные изменения, строительство школ и детсадов, строительство и ремонт объектов культуры. Стоит ожидать, по ее мнению, развития некоммерческого сектора, поскольку «общественные организации проявляют интерес к реализации инициатив вместе с государством».

«Сегодня мы говорим об увеличении продолжительности жизни, снижении смертности населения от заболеваний, которые показывали всегда высокий уровень. Это один из показателей состояния государства. В районах появились библиотеки и клубы. А доступность и качество – это два критерия, которые говорят об изменении системы в государстве в положительную сторону. Колоссальный интерес у жителей к программе “Парки и скверы”», – заявила Фазлеева.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов подчеркнул, что социальные обязательства – это главная и фундаментальная основа любого государства, которое хочет быть устойчивым на многие годы. Пенсии, заработная плата, бесплатное здравоохранение и обучение – это обязательства государства, продолжил он.

«Сегодня Россия защищает свой суверенитет, поэтому вынуждена наращивать расходы на оборону. Но мы видим, что в нынешней политической ситуации наша экономика растет. Уже скоро мы начнем формирование бюджета на ближайшие три года. И первыми будут социальные расходы, и только потом от оставшейся суммы и прогноза доходов будут формироваться расходы на оборону», – сказал Фаррахов.

Депутат Госдумы Максим Топилин заметил, что Россия всегда выполняет обязательства, которые касаются граждан. «Это не только пенсии, стипендии, заработная плата, но и системы здравоохранения, образования, социальной защиты», – уточнил он.

Несмотря на сложную политическую ситуацию, связанную с санкциями, изменениями товарных потоков и логистических процессов, социальные обязательства исполняются, констатировал парламентарий.

«Более того, увеличиваются как минимум в меру инфляции. В прошлом году реальные заработные платы выросли более чем на 7%. Сейчас низкая безработица и дефицит кадров. И по экономическим законам это подталкивает зарплаты вверх. Это шанс перейти к экономике высоких зарплат. Все приходит со временем, с экономическим ростом, который сейчас происходит», – отметил он.

Депутат убежден, что дальше эти процессы будут продолжаться, но сопровождаться ростом производительности труда.