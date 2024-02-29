Эксперты из Татарстана рассказали о поддержке активизма и молодежных проектов в РТ

Итоги президентского конкурса «Лидеры России» были подведены в начале текущей недели. Из победителей конкурса формируется управленческий костяк страны. Они становятся проводниками президентской политики в регионах. Мнением о том, насколько велика роль победителей и участников конкурса «Лидеры России» в Татарстане, насколько эффективно на местах поддерживается гражданский активизм и молодежные проекты, какие еще инструменты социальных лифтов могут быть востребованы и что необходимо дополнительно привнести в процесс кадровой подготовки, на площадке «Экспертного клуба» поделились эксперты из Татарстана.

Директор филиала Российского общества «Знание» по Республике Татарстан Мария Нефедова сообщила, что сама была участницей конкурса «Лидеры России». «Это огромный опыт по личной дисциплине, коммуникации, созданию проектов. Безусловно, каждый участник приобретает многое – оценку профессионалами своего потенциала, новых друзей, единомышленников. Мне это помогло выбрать траекторию личного развития и найти дело жизни», – поделилась она мнением.

Нефедова добавила, что в Татарстане существуют проекты, похожие по своему замыслу на конкурс «Лидеры России». «Точно знаю, что они притягивают лучших, ярких, креативных, энергичных», – сказала она.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев отмечает, что современное общество сталкивается с рядом социальных проблем, которые требуют активного участия граждан и молодежи. «Гражданский активизм и молодежные проекты играют важную роль в решении этих проблем, поскольку они способствуют включению общества в процесс принятия решений и созданию позитивных изменений», – считает спикер.

В Татарстане, по его словам, успешно функционирует система социальной поддержки молодежи. «Молодежные конкурсы и проекты доказали свою эффективность и пользу для региона. В составе государственных органов наблюдается увеличение числа молодых специалистов», – резюмирует депутат.

Эксперт Евгения Храмова напоминает, что Татарстан уже является признанной кузницей кадров для структур федерального уровня. «Надо отметить, что очень успешных и эффективных кадров», – добавляет она и говорит, что конкурс «Лидеры России» играет в этих процессах значимую роль.

Вместе с тем, говорит Храмова, очень эффективны проекты и программы по поддержке гражданского активизма и молодежной политике. В частности, конструктивно работает Общественная палата республики, высокий потенциал у «Движения Первых». «Помимо этого, целая плеяда различных общественных организаций и молодежных инициатив, в том числе на базе университетов, обеспечивают не просто стабильные социальные лифты, но и рост их числа и направлений деятельности: в спорте, туризме, культуре, образовании, сфере гостеприимства, профессиональной ориентации и трудоустройства», – отмечает она.

«Как показывает опыт Республики Татарстан, самое главное в процессе кадровой подготовки – это регулярность обучения, мотивированность участников и четкое понимание стратегических задач: профессионализации кадров, стабильности социально-политической ситуации и обеспечения динамики экономического развития страны», – резюмирует эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что два управленца из Татарстана оказались в числе победителей суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России». С высокими результатами их поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.