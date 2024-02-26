Минниханов поздравил двух татарстанцев, победивших в конкурсе «Лидеры России»

Два управленца из Татарстана оказались в числе победителей суперфинала юбилейного конкурса «Лидеры России». С высокими результатами их поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В общей сложности победителями конкурса по итогам оценочных испытаний стали 102 человека из 31 региона России, а также Сербии и Бельгии. От Татарстана это директор по цифровым технологиям группы компаний «Альфа», «Делко» Екатерина Кузьмина и замдиректора по организационному развитию научно-производственного предприятия «РУ-ИНЖИНИРИНГ» Алексей Мокшин.

«Искренне рад, что участники из Татарстана всегда достойно представляют родную республику на столь престижном проекте и традиционно входят в число сильнейших управленцев страны», — говорится в поздравительной телеграмме Минниханова.

Раис подчеркнул, что татарстанцы смогли достичь победы в том числе благодаря большой работе с наставниками — настоящими профессионалами в своей области. Полученные знания, компетенции и опыт станут импульсом для дальнейшего карьерного и личностного роста участников.

«Желаю вам неиссякаемого энтузиазма, энергии для реализации самых смелых планов, и, конечно же, крепкого здоровья и благополучия во всем. Удачи вам!» — пожелал Рустам Минниханов.

Финальная оценка конкурсантов проходила с 22 по 25 февраля в московском выставочном зале «Манеж». В суперфинал прошли 302 человека.

На протяжении года победители смогут консультироваться с наставниками из числа ведущих государственных деятелей и руководителей крупнейших корпораций России. В их числе будет и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Также все суперфиналисты получили образовательный грант в 1 млн рублей. Средства могут быть направлены на обучение в ведущих учебных заведениях России.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.