Эксперты из Татарстана: «Академгородок» — вклад в экономическое развитие республики

Наука — один из мощных двигателей общественного и экономического прогресса, одна из ее функций — повышение качества жизни. «Академгородок», который планируется возвести в Татарстане, станет большим вкладом в экономическое развитие республики. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Академгородок, на мой взгляд, это не просто желание выйти на новый уровень, создав междисциплинарный инновационный центр мирового уровня, способный отвечать на глобальные вызовы современности, это еще и вклад в экономическое развитие республики, это новые рабочие места, привлечение инвестиций, дорогостоящие разработки», — отметила член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева.

Исполнительный директор Айдар Акмалов рассказал, что был на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с научной молодежью 7 февраля, и отметил искренний интерес руководителя к спикерам и заинтересованность в решении поставленных вопросов.

«Свою организованность показывает и сообщество молодых ученых, аспирантов. За короткий срок коллеги подготовили предложения по государственной программе поддержки научной молодежи», — сказал эксперт.

По его мнению, такие программы и деятельность движения молодых ученых республики позволят привлечь исследователей и изобретателей в Татарстан.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов обратил внимание на необходимость развивать меры поддержки и более старших поколений ученых.

«Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание и на то, что забота о социализации молодежи не должна дискриминировать более старшие поколения ученых. В России и Татарстане очень мало программ профессиональной поддержки ученых между 40 — 65 годами, а это самый продуктивный возраст для научных исследований. Понятно, что за молодежью будущее, но без старших наставников не будет настоящего», — посчитал Агапов.