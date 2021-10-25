Эксперты из РТ прокомментировали призыв системной оппозиции изменить закон об иноагентах

Партии «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и КПРФ выступили за корректировку закона об иностранных агентах, предлагая устанавливать статус иноагента по суду.

Эксперты, в том числе из Татарстане, прокомментировали эту инициативу.

Кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева: «Надо исходить из того, что, чем более понятнее будут критерии, чем они будут более четкими и исчерпывающими, тем будет лучше. С одной стороны, нужен своеобразный чек-ап, понятный в том числе некомпетентному большинству. С другой стороны, признанию должно предшествовать комплексное экспертное исследование. В любом случае это требует особой проработки в экспертном сообществе, чтобы избежать двусмысленности, субъективизма, возможности использовать этот закон как инструмент в целях, отличных от его прямого назначения.

В том числе уточнения необходимы для того, чтобы избежать нападки на Россию со стороны правозащитных и иных международных организаций. Для этого необходимо изучить уже имеющийся опыт. Необходима более четкая проработка границ между гражданской активностью, борьбой за власть, лоббизмом, отслеживание механизмов искажения информации или манипуляции общественным мнением, вопросов, связанных с финансированием. Передача же данного вопроса судам не решит суть вопроса. Это приведет к бюрократизации, затягиванию решений проблемы и коллапсу судебной системы в связи с огромным количеством дел».

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков: «Правда в этом споре точно посередине. Закон об иноагентах необходим. В период санкций, противостояния, гибридной войны между Россией и Западом без него нельзя обойтись. Подобные законы во многих странах являются гораздо более жесткими, чем наш. Поэтому требования отмены закона играют на руку российским врагам, это предательство национальных интересов. Но закон должен быть скорректирован с точки зрения точности его формулировок, простоты механизма выявления иноагентов, правоприменения. Здесь правы представители системной оппозиции (КР РФ, СР и др.). Не думаю, что они будут солидаризироваться с радикальными либералами в требовании отмены закона. Но корректировать его можно и нужно. Фракции российского парламента имеют все возможности договориться. Меня, например, очень удивило признание иноагентом „Росбалта“, вряд ли полностью обоснован статус иноагента по отношению к „Левада-центру“. Вместе с водой мы не можем выплеснуть и ребенка. Корректировка текста закона возможна и желательна».

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров: «Законодательство об иностранных агентах нуждается в улучшении. Нужны четкие и понятные критерии данного статуса. Важно сохранить независимые СМИ, не подрывая суверенитет России».

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах в России.