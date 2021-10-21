Владимир Путин пообещал посмотреть критерии закона об иноагентах

Президент РФ Владимир Путин пообещал посмотреть размытые критерии закона об иноагентах в России. Об этом он сказал в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, наверное, нужно еще раз и еще раз — это я вам обещаю, посмотрим еще раз эти размытые критерии», — отметил глава государства.

В феврале этого года в России были введены штрафы для СМИ за упоминание иноагентов без указания их статуса, о чем сообщало «Татар-информ».