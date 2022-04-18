Эксперты из РТ: Опрос за объекты благоустройства поможет подросткам выразить свое мнение

Вовлечение молодежи с 14 лет в голосование по выбору парков, которые будут благоустроены в Татарстане в 2023 году, помогает сделать общественные пространства современными. Расширение возрастного диапазона участников республиканского опроса прокомментировали члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Это очень важно, поскольку молодежь очень много времени проводит на улице, в парках и скверах. А принимая участие в голосовании, ребята смогут сами создать для себя площадку, какая им по душе», — сказал председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

Он подчеркнул, что расширение возрастного диапазона участников голосования демонстрирует заинтересованность властей в активной гражданской позиции жителей республики.

Еще один эксперт, Айдар Акмалов, отметил, что участие граждан в выборе тех пространств, которые будут отреставрированы, повышают ответственность каждого за их сохранность.

«Выбор того или иного парка жителями можно рассматривать как уровень востребованности и необходимость в реставрации, — заметил Акмалов. — Инструмент голосования, на мой взгляд, это возможность инициативных граждан отдельных домов получить ремонт в ближайшее время. Тем более молодые люди от 14 лет являются более активными пользователями интернет-ресурсов».

Зампред Общественной палаты РТ, политолог Анастасия Исаева заявила, что участие в опросе татарстанцев с 14 лет — отличная возможность для них официально выразить свое мнение, а директор Совета детских организаций РТ Екатерина Согрина добавила, что молодежь очень активна и заинтересована в формировании общественных пространств.

«Это прекрасная возможность для данной категории лиц официально выразить свое мнение и сделать родные города и поселки более комфортными, красивыми, современными. В нашей республике прямой диалог между властью и обществом стал привычной формой взаимодействия и много раз продемонстрировал свою эффективность», — отметила Исаева.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин подчеркнул, что татарстанцы благодаря голосованию «сами творят историю».

«За 7 лет обновили 351 парк и сквер по всему Татарстану! А в этом году планируется обновить и создать еще 67 новых объектов <...> Так развивается парковая сеть, формируется лицо города, чтоб каждому жителю и гостю было комфортно, а возможность принять участие подросткам с 14 лет даст мощный стимул сделать родные города и поселки не только комфортными, красивыми, но и современными», — резюмировал Гафиятуллин.